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У Харкові запрацювали два Центри рекрутингу Української армії

2 квітня 2024 20:03
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові запрацювали два Центри рекрутингу Української армії
Чоловік на консультації у Центрі рекрутингу Української армії. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові стартували роботу два Центри рекрутингу Української армії, які відтепер стануть ключовими точками для осіб, які планують приєднатися до лав Збройних сил України. З цього дня мешканці Харкова матимуть можливість звернутися до рекрутингових центрів, щоб отримати повну інформацію щодо вакансій в армії.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Рекрутингові центри фактично представляють собою цивільні консультативно-інформаційні офіси, де будь-хто може дізнатися про різноманітні вакансії, які доступні не лише в Збройних силах України, але й в Нацгвардії та Державній прикордонній службі. Завдяки цьому люди матимуть можливість обрати ту посаду та військову частину, де вони бажають працювати.

Вакансії у різних галузях різноманітні, від кухарів і водіїв до медиків і ремонтників. Крім того, рекрутери нададуть консультації та допоможуть обрати відповідну позицію в армії.

Важливо зауважити, що у рекрутингових центрах не вручають повісток і не збирають особисті дані без згоди особи. Ця ініціатива стала частиною реформи системи набору до лав Збройних сил, спрямованої на популяризацію рекрутингових центрів та збільшення їх охоплення по всій області.

Особи, які бажають отримати додаткову інформацію, можуть звертатися за безкоштовним номером телефону: 0 800 300 441.

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