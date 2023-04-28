В Харькове запустят серийное производство беспилотника Sirko

Прототип БпЛА Sirko в полях. Фото: Facebook/Skyassist

Харьковские изобретатели из компании Skyassist разработали первый Украинский многосерийный БпЛА Sirko. К концу лета планируется поставить 2000 таких дронов на фронт. В настоящее время предприятие находится в стадии подписания государственного соглашения на поставку этих комплексов.

Об этом рассказал во время пресс-конференции в Kharkiv Media Hub глава наблюдательного совета ООО "Научно-производственная компания Skyassist" Игорь Криничко.

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БпЛА Sirko

Аппарат имеет литой корпус, позволяющий организовать процесс сборки на конвейере и обеспечить его массовое производство. Sirko преодолевает расстояние до 50 км вглубь фронта.

"Это первое творение нашего предприятия. Это тактический разведчик самолетного типа, БпЛА с неподвижным крылом. Он предназначен для того, чтобы обеспечить разведкой расстояние от 0 до 30 километров. Это самая напряженная зона, где проходят действия. Есть большие самолеты, которые летают далеко. стоят немало, но на фронте очень много событий происходят в зоне от 0 до 30 километров", — рассказал Игорь Криничко.

Крыло Sirko имеет размер 93 сантиметра, БпЛА весит около полутора килограммов, может пройти расстояние до 130-140 километров, имеет четыре камеры. В воздухе может находиться до полутора часов в зависимости от погодных условий.

Эта машина передает онлайн-видеозапись на борт оператора. Тот принимает его и дальше сам принимает решение о действиях или передает информацию соответствующим подразделениям. Он может летать без радиосвязи, полностью автоматизирован, то есть имеет возможность лететь по заранее разработанному маршруту.

Sirko сделан из такого вида полимеров, полностью радиопрозрачных.

"Эту машину в режиме радиомолчания никто не видит, никакой враг не сможет ее индифицировать. Но она производит запись на борту для наших бойцов", — представитель компании.

У украинского беспилотника два режима летания — ручной и автоматический.

Для ручного режима требуется пульт управления, но они излучают радиоволны, которые видит враг.

"Все эти 30-40 минут человек управляет аппаратом вручную. Враг накрывает минометным огнем наших ребят. Поэтому очень много таких потерь. Учитывая это, мы сделали некоторую защиту. Машина управляется на расстоянии до 25 километров. на 3, 10, 5 километров от линии фронта. Это уже защищает есть", — объясняет Криничко.

Также построена наземная станция управления аппаратом по принципу — активные мачты, то есть то, что излучает пульт, но пилот спрятан под беспроводной радиосвязи. Человек может укрыться в блиндаже и в достаточно безопасной ситуации управлять полетом.

Производство Sirko

Конструкторское бюро расположено именно в Харькове. Поэтому беспилотнику дали название Sirko. В настоящее время предприятие готово производить до 1000 беспилотников в месяц.

"На сегодняшний день мы построили серийное производство. Мощность нашего производства на сегодняшний день рассчитана до 1000 бортов в месяц. Не очень велика, но достаточно значима. Мы имеем возможность масштабировать на наших производственных мощностях. Такая технология штамповки позволяет производить около 200 бортов в день", — сказал Игорь Криничко.

Напомним, что платформа UNITED24 продолжает собирать пожертвования на закупку дронов для украинских военных. В марте проект "Армия дронов" передал на фронт около 500 беспилотников.

Также мы рассказывали, что в беспилотниках Shahed-136, которые Иран продает России, обнаружили двигатель, основанный на немецкой технологии, угнанной почти 20 лет назад. Это подчеркивает способность Ирана имитировать и усовершенствовать военные технологии, полученные им незаконным путем.