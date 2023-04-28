У Харкові запустять серійне виробництво безпілотника Sirko

Прототип БпЛА Sirko в полях. Фото: Facebook/Skyassist

Харківські винахідники з компанії Skyassist розробили перший Український багатосерійний БпЛА Sirko. До кінця літа планується поставити 2000 таких дронів на фронт. Наразі підприємство перебуває на стадії підписання державної угоди на поставку цих комплексів.

Про це розповів під час прес-конференції у Kharkiv Media Hub голова наглядової ради ТОВ "Науково-виробнича компанія Skyassist" Ігор Криничко.

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БпЛА Sirko

Апарат має литий корпус, що дозволяє організувати процес збірки на конвеєрі та забезпечити його масове виробництво. Sirko долає відстань до 50 км вглиб фронту.

"Це перше творіння нашого підприємства. Це тактичний розвідник літакового типу, БпЛА з нерухомим крилом. Він призначений для того, щоб забезпечити розвідкою відстань від 0 до 30 кілометрів. Це найнапруженіша зона, де проходять дії. Є великі літаки, які літають далеко. Вони коштують немало, але на фронті дуже багато подій відбуваються у зоні від 0 до 30 кілометрів", — розповів Ігор Криничко.

Крило Sirko має розмір 93 сантиметри, БпЛА важить майже півтора кілограми, може пройти відстань до 130-140 кілометрів, має встановлені чотири камери. У повітрі може знаходитися до півтори години в залежності від погодних умов.

Ця машина передає онлайн-відеозапис на борт оператора. Той приймає його й далі сам ухвалює рішення щодо дій або передає інформацію відповідним підрозділам. Він може літати без радіозв'язку, є повністю автоматизованим, тобто має можливість летіти за заздалегідь розробленим маршрутом.

Sirko зроблений із такого виду полімерів, які є повністю радіопрозорими.

"Цю машину в режимі радіомавчанні ніхто не бачить, ніякий ворог не зможе її індифікувати. Але вона робить запис на борту для наших бійців", — представник компанії.

Український безпілотник має два режими літання — ручний та автоматичний.

Для ручного режиму потрібен пульт керування, але вони випромінюють радіоволни, які ворог бачить.

"Всі ці 30-40 хвилин людина керує аппаратом вручну. Ворог накриває мінометним вогнем наших хлопців. Тому дуже багато таких втрат. Ураховуючи це, ми зробили деякий захист. Машина керується на відстані до 25 кілометрів. На тому ж самому Бахмутському напрямку пілоти можуть злітати на 3, 10, 5 кілометрів від лінії фронту. Це вже захищає є", — пояснює Криничко.

Також є побудована наземна станція керування апаратом за принципом — активні щогли, тобто те, що випромінює пульт, але пілот захований під бездротовому радіозв'язу. Людина може сховатися в бліндажі й у достатньо безпечній ситуації керувати польотом.

Виробництво Sirko

Конструкторське бюро розташоване саме у Харкові. Тому безпілотнику дали назву Sirko. Наразі підприємство готове виробляти до 1000 безпілотників на місяць.

"На сьогодні ми побудували серійне виробництво. Потужність нашого виробництва на сьогодні розрахована до 1000 бортів за місяць. Не дуже велика, але достатньо значима. Ми маємо можливість масштабувати на наших виробничих потужностях. Така технологія штампування дозволяє робити близько 200 бортів на день", — сказав Ігор Криничко.

Нагадаємо, що платформа UNITED24 продовжує збирати пожертви на закупівлю дронів для українських військових. У березні проєкт "Армія дронів" передав на фронт майже 500 безпілотників.

Також ми розповідали, що у безпілотниках Shahed-136, які Іран продає Росії, виявили двигун, заснований на німецькій технології, вкраденій майже 20 років тому. Це підкреслює здатність Ірану імітувати та вдосконалювати військові технології, отримані ним незаконним шляхом.