В Харькове судили последнего агента ГРУ, который подорвал автомобиль с военным ВСУ

В Харькове судили агента группы РФ, подорвавшую авто с воином
В Харькове приговор получил последний агент оперативно-боевой группы российской военной разведки (ГРУ), которая подорвала автомобиль с украинским военным летом прошлого года. За решеткой он проведет 15 лет.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в среду, 6 августа.
Агент российской военной разведки
В результате взрыва украинский защитник получил тяжелые ранения.
Контрразведка СБУ задержала всех четырех участников группы, когда они готовили новый теракт в прифронтовом городе. Известно, что трем фигурантам в июне назначили наказания.
Сейчас был осужден еще один их сообщник — 41-летний безработный житель Харькова, которого россияне завербовали через приятеля. Речь идет о боевике спецназа ГРУ РФ.
"Все четверо агентов действовали вместе и имели одного общего куратора от военной разведки РФ. По его указаниям участники вражеской группы следили за автомобилем украинского воина, а затем заложили под него самодельное взрывное устройство", — говорится в сообщении.
После покушения агенты изготовили новое взрывное устройство и пытались спрятать его в заранее подготовленном хранилище для дальнейшего использования в терактах.
Кроме того, российский куратор приказал им отследить и пустить под откос грузовой эшелон Сил обороны, однако СБУ сорвала планы противника.
Последнего фигуранта признали виновным в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также в террористическом акте, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Напомним, СБУ задержала в Николаеве местного мужчину, который сотрудничал с Россией. Он передавал оккупантам места дислокации ВСУ.
Ранее в Киеве СБУ разоблачила айтишника, который расставлял "видеоловушки" для корректировки российских ударов.
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