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Главная Харьков В Харькове судили агента группы РФ, подорвавшую авто с воином

В Харькове судили агента группы РФ, подорвавшую авто с воином

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 17:47
В Харькове судили последнего агента ГРУ, который подорвал автомобиль с военным ВСУ
Задержанный фигурант. Фото: СБУ

В Харькове приговор получил последний агент оперативно-боевой группы российской военной разведки (ГРУ), которая подорвала автомобиль с украинским военным летом прошлого года. За решеткой он проведет 15 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в среду, 6 августа.

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Агент российской военной разведки

В результате взрыва украинский защитник получил тяжелые ранения.

Контрразведка СБУ задержала всех четырех участников группы, когда они готовили новый теракт в прифронтовом городе. Известно, что трем фигурантам в июне назначили наказания.

Сейчас был осужден еще один их сообщник — 41-летний безработный житель Харькова, которого россияне завербовали через приятеля. Речь идет о боевике спецназа ГРУ РФ.

"Все четверо агентов действовали вместе и имели одного общего куратора от военной разведки РФ. По его указаниям участники вражеской группы следили за автомобилем украинского воина, а затем заложили под него самодельное взрывное устройство", — говорится в сообщении.

После покушения агенты изготовили новое взрывное устройство и пытались спрятать его в заранее подготовленном хранилище для дальнейшего использования в терактах.

Кроме того, российский куратор приказал им отследить и пустить под откос грузовой эшелон Сил обороны, однако СБУ сорвала планы противника.

Последнего фигуранта признали виновным в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также в террористическом акте, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ задержала в Николаеве местного мужчину, который сотрудничал с Россией. Он передавал оккупантам места дислокации ВСУ.

Ранее в Киеве СБУ разоблачила айтишника, который расставлял "видеоловушки" для корректировки российских ударов.

война ВСУ Харьков Украина сбу Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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