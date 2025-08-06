У Харкові засудили останнього агента ГРУ, який підірвав авто з військовим ЗСУ

Затриманий фігурант. Фото: СБУ

У Харкові вирок отримав останній агент оперативно-бойової групи російської воєнної розвідки (ГРУ), яка підірвала автомобіль з українським військовим влітку минулого року. За ґратами він проведе 15 років.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у середу, 6 серпня.

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Внаслідок вибуху український захисник отримав тяжкі поранення.

Контррозвідка СБУ затримала всіх чотирьох учасників групи, коли вони готували новий теракт у прифронтовому місті. Відомо, що трьом фігурантам у червні призначили покарання.

Наразі було засуджено ще одного їхнього спільника — 41-річний безробітний житель Харкова, якого росіяни завербували через приятеля. Йдеться про бойовика спецназу ГРУ РФ.

"Усі четверо агентів діяли разом і мали одного спільного куратора від воєнної розвідки РФ. За його вказівками учасники ворожої групи стежили за автомобілем українського воїна, а потім заклали під нього саморобний вибуховий пристрій", — йдеться у повідомленні.

Після замаху агенти виготовили новий вибуховий пристрій і намагалися сховати його в заздалегідь підготовленому сховищі для подальшого використання в терактах.

Крім того, російський куратор наказав їм відстежити та пустити під укіс вантажний ешелон Сил оборони, однак СБУ зірвала плани противника.

Останнього фігуранта визнали винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також в терористичному акті, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ затримала в Миколаєві місцевого чоловіка, який співпрацював з Росією. Він передавав окупантам місця дислокації ЗСУ.

Раніше у Києві СБУ викрила айтівця, який розставляв "відеопастки" для коригування російських ударів.