В Харькове руководитель ОО оформлял мужчин как волонтеров для выезда за границу

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Харькове Новобаровский суд признал виновным руководителя общественной организации "Волонтерское движение "Вместе мы сила"" в содействии незаконному пересечению государственной границы Украины. По данным следствия, мужчина вносил данные военнообязанных лиц в электронную систему "Шлях", оформляя их как водителей-волонтеров, что позволяло им выехать из Украины во время военного положения.

Об этом стало известно из приговора судебного дела, которое появилось на Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела, 4 июня 2023 года обвиняемый позвонил неизвестному мужчине и договорился о помощи в организации выезда за границу за денежное вознаграждение.

Уже на следующий день они встретились возле супермаркета "Класс" в Харькове, где мужчина получил часть обещанной суммы — 1000 долларов наличными и еще 4000 гривен переводом на банковскую карточку.

Впоследствии, 25 сентября, во время повторной встречи он принял от того же мужчины остаток условленной суммы 1500 долларов, которые на самом деле были имитацией купюр, поскольку тот сотрудничал со следствием.

По данным приговора, обвиняемый планировал в дальнейшем дистанционно координировать действия "водителя" по "правильному" пересечению границы, предоставляя ему указания по телефону и через смс. Якобы водитель должен был оказаться на определенном КПП и в строго указанное время.

Примечательно, что во время судебного разбирательства обвиняемый мужчина полностью признал вину и пояснил, что полученные средства за незаконную переправку через границу он якобы потратил на топливо для волонтерской деятельности и на нужды своих детей.

Несмотря на это суд признал его виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины) и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время учитывая признание вины и другие обстоятельства, обвиняемого освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

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