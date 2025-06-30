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Головна Харків У Харкові засудили керівника ГО за схему виїзду для чоловіків

У Харкові засудили керівника ГО за схему виїзду для чоловіків

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 11:51
У Харковаі керівник ГО оформлював чоловіків як волонтерів для виїзду за кордон
Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Харкові Новобарівський суд визнав винним керівника громадської організації "Волонтерський рух "Разом ми сила"" у сприянні незаконному перетину державного кордону України. За даними слідства, чоловік вносив дані військовозобов’язаних осіб до електронної системи "Шлях", оформлюючи їх як водіїв-волонтерів, що давало їм змогу виїхати з України під час воєнного стану.

Про це стало відомо з вироку судової справи, яка з'явилась на Єдиному державному реєстрі судових рішень

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Згідно з матеріалами справи, 4 червня 2023 року обвинувачений зателефонував невідомому чоловіку і домовився про допомогу в організації виїзду за кордон за грошову винагороду.

Уже наступного дня вони зустрілися біля супермаркету "Клас" у Харкові, де чоловік отримав частину обіцяної суми — 1000 доларів готівкою та ще 4000 гривень переказом на банківську картку.

Згодом, 25 вересня, під час повторної зустрічі він прийняв від того ж чоловіка залишок домовленої суми 1500 доларів, які насправді були імітацією купюр, оскільки той співпрацював зі слідством.

За даними вироку, обвинувачений планував надалі дистанційно координувати дії "водія" щодо "правильного" перетину кордону, надаючи йому вказівки телефоном і через смс. Нібито водій мав опинитися на визначеному КПП та у суворо вказаний час. 

Примітно, що під час судового розгляду обвинувачений чоловік повністю визнав провину й пояснив, що отримані кошти за незаконне переправлення через кордон він нібито витратив на пальне для волонтерської діяльності та на потреби своїх дітей.

Попри це суд визнав його винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України) та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас враховуючи визнання вини та інші обставини, обвинуваченого звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на три роки.

Нагадаємо, у Львівській області суд покарав чиновницю ДПС, яка вимагала хабар за "позитивні рішення" щодо накладних. 

Також ДП" ПриватБанк" виплатить українці грошову компенсацію через те, що її ошукали шахраї. 

суд Харків Харківська область виїзд за кордон судові рішення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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