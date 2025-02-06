Нацгвардейца осудили на 6,5 лет за поджог авто ВСУ по заказу России

Пожар. Фото иллюстративное: Pexels

В Харькове суд вынес приговор военнослужащему Национальной гвардии Украины, который по заказу российских агентов поджег три автомобиля, принадлежавших военнослужащим ВСУ. Контрактник сядет за решетку на 6,5 лет.

Об этом стало известно из судебного решения, которое опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела, в июле 2024 года обвиняемый через Telegram получил предложение за 1000 долларов поджигать транспортные средства, связанные с военными формированиями Украины.

Чтобы остаться незамеченным, он арендовал квартиру в Салтовском районе, а также приобрел 5 литров бензина, рассчитавшись собственной банковской карточкой.

20 июля он нашел три автомобиля — Jeep Grand Cherokee, Volkswagen Transporter Т4 и Nissan Patrol, которые принадлежали военным. Видео с этими авто он прислал заказчику для подтверждения. Ночью 21 июля он поджег машины, нанеся ущерб на 1,11 млн грн.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и пояснил, что в мае 2024 года не вернулся из отпуска и принял предложение сотрудничать с российскими агентами. Он раскаялся и заявил, что получал обещанную оплату за каждое подожженное авто. Впрочем, судья таки назначил для него тюремное наказание.

Напомним, подобную ситуацию рассматривали в суде и на Харьковщине — там подросток с жег автомобиль военнослужащего.

А во Львове судья выбирал наказание для военного, который на эмоциях сжег микроавтобус.