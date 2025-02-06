Нацгвардійця засудили на 6,5 років за підпал авто ЗСУ на замовлення Росії

Пожежа. Фото ілюстративне: Pexels

У Харкові суд виніс вирок військовослужбовцю Національної гвардії України, який на замовлення російських агентів підпалив три автомобілі, що належали військовослужбовцям ЗСУ. Контрактник сяде за ґрати на 6,5 років.

Про це стало відомо із судового рішення, яке опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Згідно з матеріалами справи, у липні 2024 року обвинувачений через Telegram отримав пропозицію за 1000 доларів підпалювати транспортні засоби, пов’язані з військовими формуваннями України.

Щоб залишитись непоміченим, він орендував квартиру у Салтівському районі, а також придбав 5 літрів бензину, розрахувавшись власною банківською карткою.

20 липня він знайшов три автомобілі – Jeep Grand Cherokee, Volkswagen Transporter Т4 та Nissan Patrol, які належали військовим. Відео з цими авто він надіслав замовнику для підтвердження. Вночі 21 липня він підпалив машини, завдавши збитків на 1,11 млн грн.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину та пояснив, що у травні 2024 року не повернувся з відпустки та прийняв пропозицію співпрацювати з російськими агентами. Він розкаявся та заявив, що отримував обіцяну оплату за кожну підпалене авто. Втім, суддя таки призначив для нього тюремне покарання.

Нагадаємо, подібну ситуацію розгляди у суді й на Харківщині — там підліток спалив автомобіль військовослужбовця.

А у Львові суддя обирав покарання для військового, який на емоціях спалив мікроавтобус.