Харьковский суд осудил женщину за пропаганду СССР

Женщина, держащая в руках смартфон. Фото: Pexels

Октябрьский районный суд Харькова наказал женщину, распространявшую публично пропаганду символику коммунистического тоталитарного режима. Она производила публикации через социальную сеть Facebook.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Женщина распространяла пропаганду в Facebook

Обвиняемая, уроженка Донецкой области, распространяла через социальную сеть Facebook изображения и сообщения, содержащие символику СССР.

Она отдавала себе отчет в противоправности своих действий, однако повторно совершила аналогичные действия в период военного положения. Согласно выводам судебной экспертизы, эти публикации были признаны пропагандирующими коммунистический тоталитарный режим.

Суд признал женщину виновной по части 2 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества.

Однако, на основании статьи 75 УК Украины, обвиняемая была освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком в два года, учитывая ее искреннее раскаяние, отсутствие отягчающих обстоятельств и состояние здоровья.

Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемой более 17 тысяч гривен на возмещение расходов на проведение судебной экспертизы, конфисковать мобильный телефон, с помощью которого распространялись публикации, а также уничтожить другие доказательства.

Приговор может быть обжалован в Харьковский апелляционный суд в течение 30 дней.

Напомним, в Киеве осудили 41-летнего мужчину, который незаконно купил и перепродавал боеприпасы и взрывчатку.

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