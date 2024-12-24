Харківський суд засудив жінку за пропаганду СРСР

Жінка тримає в руках смартфон. Фото: Pexels

Жовтневий районний суд Харкова покарав жінку, яка поширювала публічно пропаганду символіки комуністичного тоталітарного режиму. Вона робила публікації через соціальну мережу Facebook.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Жінка поширювала пропаганду у Facebook

Обвинувачена, уродженка Донецької області, поширювала через соціальну мережу Facebook зображення та дописи, які містили символіку СРСР.

Вона усвідомлювала протиправність своїх дій, проте повторно вчинила аналогічні дії у період воєнного стану. Згідно з висновками судової експертизи, ці публікації було визнано такими, що пропагують комуністичний тоталітарний режим.

Суд визнав жінку винною за частиною 2 статті 436-1 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна.

Однак, на підставі статті 75 КК України, обвинувачена була звільнена від відбування покарання з випробувальним терміном у два роки, враховуючи її щире каяття, відсутність обтяжувальних обставин та стан здоров’я.

Крім того, суд постановив стягнути з обвинуваченої понад 17 тисяч гривень на відшкодування витрат за проведення судової експертизи, конфіскувати мобільний телефон, за допомогою якого поширювалися публікації, а також знищити інші речові докази.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду протягом 30 днів.

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