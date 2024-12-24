Харківський суд засудив жінку за пропаганду СРСР

У Харкові засудили жінку за публікацію проросійських дописів
Жовтневий районний суд Харкова покарав жінку, яка поширювала публічно пропаганду символіки комуністичного тоталітарного режиму. Вона робила публікації через соціальну мережу Facebook.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Жінка поширювала пропаганду у Facebook
Обвинувачена, уродженка Донецької області, поширювала через соціальну мережу Facebook зображення та дописи, які містили символіку СРСР.
Вона усвідомлювала протиправність своїх дій, проте повторно вчинила аналогічні дії у період воєнного стану. Згідно з висновками судової експертизи, ці публікації було визнано такими, що пропагують комуністичний тоталітарний режим.
Суд визнав жінку винною за частиною 2 статті 436-1 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна.
Однак, на підставі статті 75 КК України, обвинувачена була звільнена від відбування покарання з випробувальним терміном у два роки, враховуючи її щире каяття, відсутність обтяжувальних обставин та стан здоров’я.
Крім того, суд постановив стягнути з обвинуваченої понад 17 тисяч гривень на відшкодування витрат за проведення судової експертизи, конфіскувати мобільний телефон, за допомогою якого поширювалися публікації, а також знищити інші речові докази.
Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду протягом 30 днів.
Нагадаємо, у Києві засудили 41-річного чоловіка, який незаконно купив та перепродавав боєприпаси та вибухівку.
Також в Івано-Франківській області судили працівника ТЦК за хабар, щоб той допоміг вплинути на ухвалення рішення щодо видачі військово-облікових документів із наявністю у них електронного коду для ідентифікації у системі "Оберіг".
Читайте Новини.LIVE!