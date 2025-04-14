В Харькове задержан агент ФСБ на ТЭЦ — ему грозит пожизненное

Задержание подозреваемого в шпионаже. Фото: СБУ

В Харькове Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который работал на одной из самых мощных теплоэлектроцентралей страны и передавал врагу данные для ударов по критической инфраструктуре. Предатель пытался помогать россиянам точнее атаковать ТЭЦ, потому что сам работал там и лучше знал нюансы по защите объекта.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, агент собирал информацию о слабых местах в системе противовоздушной обороны, в частности интересовался расположением мобильных огневых групп, защищающих район ТЭЦ. Чтобы получить нужные координаты, он обходил прилегающую территорию и фиксировал потенциальные позиции украинских защитников на камеру мобильного телефона.

Кроме того, агент передавал россиянам данные о последствиях предыдущих атак на объект и ход восстановительных работ. Таким образом он пытался облегчить ФСБ планирование следующих ударов.

По оперативной информации, фигурант попал в поле зрения спецслужб РФ после активного распространения антиукраинских сообщений в пророссийских Telegram-каналах. Именно так его завербовала ФСБ.

СБУ вовремя обнаружила предателя, задокументировала его действия и задержала непосредственно в технологических помещениях ТЭЦ во время его попытки сбора разведывательной информации. Во время обысков у него изъят мобильный телефон, где были доказательства сотрудничества с россиянами.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", — сообщили в СБУ.

Напомним, во Львове разоблачили пророссийских агентов, которые готовили теракт.

Также в Польше передали СБУ коллаборанта, который дискредитировал Украину на международной арене и пытался расшатать внутреннюю ситуацию в странах, которые помогают Украине.