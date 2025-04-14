У Харкові затримано агента ФСБ на ТЕЦ — йому загрожує довічне

Затримання підозрюваного у шпигунстві. Фото: СБУ

У Харкові Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який працював на одній із найпотужніших теплоелектроцентралей країни та передавав ворогу дані для ударів по критичній інфраструктурі. Зрадник намагався допомагати росіянам влучніше атакувати ТЕЦ, бо сам працював там і краще знав нюанси щодо захисту об'єкта.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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За даними слідства, агент збирав інформацію про слабкі місця у системі протиповітряної оборони, зокрема цікавився розташуванням мобільних вогневих груп, що захищають район ТЕЦ. Щоб здобути потрібні координати, він обходив прилеглу територію й фіксував потенційні позиції українських захисників на камеру мобільного телефону.

Окрім того, агент передавав росіянам дані про наслідки попередніх атак на об’єкт та хід відновлювальних робіт. Таким чином він намагався полегшити ФСБ планування наступних ударів.

За оперативною інформацією, фігурант потрапив у поле зору спецслужб РФ після активного поширення антиукраїнських дописів у проросійських Telegram-каналах. Саме так його завербувала ФСБ.

СБУ вчасно виявила зрадника, задокументувала його дії та затримала безпосередньо у технологічних приміщеннях ТЕЦ під час його спроби збору розвідувальної інформації. Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон, де були докази співпраці з росіянами.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, у Львові викрили проросійських агентів, які готували теракт.

Також у Польщі передали СБУ колаборанта, який дискредитував Україну на міжнародній арені та намагався розхитати внутрішню ситуацію в країнах, які допомагають Україні.