В Харькове мужчина напал с ножом на работника ТЦК, его задержали

Задержание. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Харькове полиция задержала мужчину, который напал с ножом на работника ТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов. Ему грозит наказание в виде заключения на срок от 15 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Харьковской области в Telegram в среду, 12 февраля.

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Напал с ножом на работника ТЦК

В Салтовском районе работники ТЦК проверяли военно-учетные документы граждан. Один из жителей решил применить слезоточивый газ против группы оповещения и нанес ножевое ранение военнослужащему ТЦК.

"35-летний злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но его задержал полицейский и работник ТЦК", — говорится в сообщении.

Раненого работника военкомата госпитализировали, правоохранители открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство и препятствование законной деятельности ВСУ.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Скриншот поста полиции

Напомним, в Ровенской области мужчины напали на сотрудников ТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов.

А военнослужащий Александр Матяш в эфире Ранок.LIVE заявил, что причиной нападений на работников ТЦК является сформированный "образ" российской ИПСО и манипуляции.