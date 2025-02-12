У Харкові чоловік напав з ножем на працівника ТЦК, його затримали

Затримання. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Харкові поліція затримала чоловіка, який напав з ножем на працівника ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів. Йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк від 15 років.

Про це повідомила пресслужба Поліції Харківської області у Telegram у середу, 12 лютого.

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Напав з ножем на працівника ТЦК

У Салтівському районі працівники ТЦК перевіряли військово-облікові документи громадян. Один з мешканців вирішив застосувати сльозогінний газ проти групи оповіщення та завдав ножового поранення військовослужбовцю ТЦК.

"35-річний зловмисник спробував втекти з місця події, але його затримав поліцейський та працівник ТЦК", — йдеться у повідомленні.

Пораненого працівника військкомату ушпиталили, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство та перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі. Наразі вирішують питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Рівненській області чоловіки напали на співробітників ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів.

А військовослужбовець Олександр Матяш в ефірі Ранок.LIVE заявив, що причиною нападів на працівників ТЦК є сформований "образ" російською ІПСО та маніпуляції.