В Харькове задержан мужчина, который решил поздравить подругу салютом во время воздушной тревоги

Мужчина, который запустил салют и полицейский. Фото: ГУ НП в Харьковской области

В Харькове сотрудники полиции задержали мужчину, который запустил салют во время воздушной тревоги. Инцидент произошел вчера вечером, 20 апреля.

Об этом сообщает ГУ НП в Харьковской области.

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"Вчера, 20 апреля около 22:10 в Харьковское районное управление полиции № 3 поступило сообщение о том, что по улице 23 августа неизвестный запустил фейерверк на стоянке возле супермаркета", — говорится в сообщении.

За указанным адресом выезжали руководители районного управления и следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и изъяли использованную коробку с пиротехникой.

Салют, который запустил мужчина. Фото: ГУ НП в Харьковской области

Салют, который запустил мужчина. Фото: ГУ НП в Харьковской области

В течение нескольких часов сотрудники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 46-летний житель Харькова. Мужчина решил поздравить подругу с праздником и запустил салют во время воздушной тревоги.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который запустил во дворе многоэтажки салют, пренебрегая всеми запретами. Следователи сообщили нарушители о подозрении. Фигуранту грозит до пяти лет ограничение свободы.

Также мы писали, что 11 апреля в Украине запретили использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. Верховная Рада приняла закон 7438.