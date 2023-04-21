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У Харкові затримали чоловіка, який вирішив привітати подругу салютом під час повітряної тривоги

21 квітня 2023 14:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові затримали чоловіка, який вирішив привітати подругу салютом під час повітряної тривоги
Чоловік, який запустив салют та поліцейський. Фото: ГУ НП в Харківській області
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові працівники поліції затримали чоловіка, який запустив салют під час повітряної тривоги. Інцидент стався вчора ввечері, 20 квітня.

Про це повідомляє ГУ НП в Харківській області.

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"Вчора, 20 квітня близько 22:10 до Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про те, що по вулиці 23 Серпня невідомий запустив феєрверк на стоянці біля супермаркету", — йдеться у повідомленні.

За вказаною адресою виїжджали керівники районного управління та слідчо-оперативна група. Працівники поліції оглянули місце події та вилучили використану коробку з піротехнікою.

Салют, который запускал мужчина
Салют, який запустив чоловік. Фото: ГУ НП в Харківській області
Салют, который запускал мужчина
Салют, який запустив чоловік. Фото: ГУ НП в Харківській області

Протягом кількох годин працівники поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 46-річний мешканець Харкова. Чоловік вирішив привітати подругу зі святом та запустив салют під час повітряної тривоги.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який запустив у дворі багатоповерхівки салют, нехтуючи усіма заборонами. Слідчі повідомили порушники про підозру. Фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі. 

Також ми писали, що 11 квітня, в Україні заборонили використання, продаж та передачу феєрверків, салютів й петард. Верховна Рада ухвалила закон 7438.

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