У Харкові затримали чоловіка, який вирішив привітати подругу салютом під час повітряної тривоги
У Харкові працівники поліції затримали чоловіка, який запустив салют під час повітряної тривоги. Інцидент стався вчора ввечері, 20 квітня.
Про це повідомляє ГУ НП в Харківській області.
Поліцейські затримали харків'янина, який запустив салют
"Вчора, 20 квітня близько 22:10 до Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про те, що по вулиці 23 Серпня невідомий запустив феєрверк на стоянці біля супермаркету", — йдеться у повідомленні.
За вказаною адресою виїжджали керівники районного управління та слідчо-оперативна група. Працівники поліції оглянули місце події та вилучили використану коробку з піротехнікою.
Протягом кількох годин працівники поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 46-річний мешканець Харкова. Чоловік вирішив привітати подругу зі святом та запустив салют під час повітряної тривоги.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який запустив у дворі багатоповерхівки салют, нехтуючи усіма заборонами. Слідчі повідомили порушники про підозру. Фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі.
Також ми писали, що 11 квітня, в Україні заборонили використання, продаж та передачу феєрверків, салютів й петард. Верховна Рада ухвалила закон 7438.