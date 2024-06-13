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В Харькове задержали коллаборантку, которая после деоккупации устроилась учителем в киевскую школу

13 июня 2024 14:14
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Харьковской области СБУ задержала коллаборантку, которая ранее сотрудничала с оккупантами
Бойцы СБУ. Иллюстративное фото: СБУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Бойцы Службы безопасности Украины на Харковщине в Купянске задержали коллаборантку, ранее сотрудничавшую с оккупационными властями в регионе. После деоккупации женщина переехала в Киев и устроилась там учительницей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Украины в Telegram в четверг, 13 июня.

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"Служба безопасности разоблачила еще одну коллаборантку, которая сотрудничала с РФ в период оккупации Купянска в Харьковской области. После освобождения города она переехала в Киев, где скрывалась под видом переселенки и учителя в местной школе", — сообщили в СБУ.

Пост СБУ
Сообщение СБУ в Telegram

Как сообщили в спецслужбе, до оккупации Купянская женщина возглавляла Центр профессионального развития педагогических работников Купянского горсовета. После того, как россияне оккупировали райцентр, женщина продолжила работу в учреждении и сотрудничала с оккупационными властями.

"Находясь на "должности", коллаборантка занималась разработкой кремлевских "методичек" для учителей местных школ. В брошюрах фигурантка требовала от педагогов полностью перейти на российские "стандарты" образования", — заявили в СБУ.

Колаборантка оправдывала военные преступления РФ, а также объясняла учащимся сфальсифицированную историю становления украинской государственности.

  • Колоборантка
    Задержание коллаборантки в Харькове. Фото: СБУ
  • Колаборантка в суде
    Суд над коллаборанткой. Фото: СБУ
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В СБУ заявили, что во время увольнения Купянская коллаборантка спешно переехала в Киев, где оформила статус внутренне перемещенного лица. Впоследствии она устроилась учительницей информатики в одну из школ Днепровского района столицы.

Злоумышленнице грозит десять лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в российском городе Старый Оскол неизвестные покушались на коллаборанта из Украины Геннадия Мацегору. Ранее он занимал должность городского головы Купянска Харьковской области.

Ранее жительницу Николаева признали виновной в том, что она писала и распространяла пророссийские материалы. В своих постах женщина поддерживала оккупацию части Украины и не признавала ее территориальную целостность.

Украина
Харьков
Киев
война в Украине
СБУ
Коллаборант

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