В Харьковской области СБУ задержала коллаборантку, которая ранее сотрудничала с оккупантами

Бойцы СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

Бойцы Службы безопасности Украины на Харковщине в Купянске задержали коллаборантку, ранее сотрудничавшую с оккупационными властями в регионе. После деоккупации женщина переехала в Киев и устроилась там учительницей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Украины в Telegram в четверг, 13 июня.

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Задержание коллаборантки из Харьковской области

"Служба безопасности разоблачила еще одну коллаборантку, которая сотрудничала с РФ в период оккупации Купянска в Харьковской области. После освобождения города она переехала в Киев, где скрывалась под видом переселенки и учителя в местной школе", — сообщили в СБУ.

Сообщение СБУ в Telegram

Как сообщили в спецслужбе, до оккупации Купянская женщина возглавляла Центр профессионального развития педагогических работников Купянского горсовета. После того, как россияне оккупировали райцентр, женщина продолжила работу в учреждении и сотрудничала с оккупационными властями.

"Находясь на "должности", коллаборантка занималась разработкой кремлевских "методичек" для учителей местных школ. В брошюрах фигурантка требовала от педагогов полностью перейти на российские "стандарты" образования", — заявили в СБУ.

Колаборантка оправдывала военные преступления РФ, а также объясняла учащимся сфальсифицированную историю становления украинской государственности.

Задержание коллаборантки в Харькове. Фото: СБУ

Суд над коллаборанткой. Фото: СБУ 1/2 ​ 2

В СБУ заявили, что во время увольнения Купянская коллаборантка спешно переехала в Киев, где оформила статус внутренне перемещенного лица. Впоследствии она устроилась учительницей информатики в одну из школ Днепровского района столицы.

Злоумышленнице грозит десять лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в российском городе Старый Оскол неизвестные покушались на коллаборанта из Украины Геннадия Мацегору. Ранее он занимал должность городского головы Купянска Харьковской области.

Ранее жительницу Николаева признали виновной в том, что она писала и распространяла пророссийские материалы. В своих постах женщина поддерживала оккупацию части Украины и не признавала ее территориальную целостность.