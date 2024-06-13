В Харьковской области СБУ задержала коллаборантку, которая ранее сотрудничала с оккупантами

В Харькове задержали коллаборантку, которая после деоккупации устроилась учителем в киевскую школу
Бойцы Службы безопасности Украины на Харковщине в Купянске задержали коллаборантку, ранее сотрудничавшую с оккупационными властями в регионе. После деоккупации женщина переехала в Киев и устроилась там учительницей.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ Украины в Telegram в четверг, 13 июня.
Задержание коллаборантки из Харьковской области
"Служба безопасности разоблачила еще одну коллаборантку, которая сотрудничала с РФ в период оккупации Купянска в Харьковской области. После освобождения города она переехала в Киев, где скрывалась под видом переселенки и учителя в местной школе", — сообщили в СБУ.
Как сообщили в спецслужбе, до оккупации Купянская женщина возглавляла Центр профессионального развития педагогических работников Купянского горсовета. После того, как россияне оккупировали райцентр, женщина продолжила работу в учреждении и сотрудничала с оккупационными властями.
"Находясь на "должности", коллаборантка занималась разработкой кремлевских "методичек" для учителей местных школ. В брошюрах фигурантка требовала от педагогов полностью перейти на российские "стандарты" образования", — заявили в СБУ.
Колаборантка оправдывала военные преступления РФ, а также объясняла учащимся сфальсифицированную историю становления украинской государственности.
-
Задержание коллаборантки в Харькове. Фото: СБУ
-
Суд над коллаборанткой. Фото: СБУ
В СБУ заявили, что во время увольнения Купянская коллаборантка спешно переехала в Киев, где оформила статус внутренне перемещенного лица. Впоследствии она устроилась учительницей информатики в одну из школ Днепровского района столицы.
Злоумышленнице грозит десять лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в российском городе Старый Оскол неизвестные покушались на коллаборанта из Украины Геннадия Мацегору. Ранее он занимал должность городского головы Купянска Харьковской области.
Ранее жительницу Николаева признали виновной в том, что она писала и распространяла пророссийские материалы. В своих постах женщина поддерживала оккупацию части Украины и не признавала ее территориальную целостность.
Читайте Новини.LIVE!