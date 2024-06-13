Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові затримали колаборантку, яка після деокупації влаштувалась вчителем у київську школу arrow

У Харкові затримали колаборантку, яка після деокупації влаштувалась вчителем у київську школу

13 червня 2024 14:14
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
На Харківщині СБУ затримала колаборантку, яка раніше співпрацювала із окупантами
Бійці СБУ. Ілюстративне фото: СБУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Бійці Служби безпеки України на Харківщині у Куп'янську затримали колаборантку, котра раніше співпрацювала із окупаційною владою у регіоні. Після деокупації жінка переїхала в Київ та влаштувалась там вчителькою. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ України у Telegram в четвер, 13 червня. 

Читайте також:

Затримання колаборантки з Харківщини

"Служба безпеки викрила ще одну колаборантку, яка співпрацювала з рф у період окупації Куп’янська на Харківщині. Після звільнення міста вона переїхала в Київ, де переховувалася під виглядом переселенки та вчителя в місцевій школі", —  повідомили в СБУ. 

Пост СБУ
Допис СБУ в Telegram

Як повідомили у спецслужбі, до окупації Куп'янська жінка очолювала Центр професійного розвитку педагогічних працівників Куп’янської міськради. Після того, як росіяни окупували райцентр, жінка продовжила працювати в установі та співпрацювала з окупаційною владою.

"Перебуваючи на "посаді", колаборантка займалась розробкою кремлівських "методичок" для вчителів місцевих шкіл. У брошурах фігурантка вимагала від педагогів повністю перейти на російські "стандарти" освіти", — заявили в СБУ. 

Колаборантка виправдовувала військові злочини РФ, а також пояснювала учням сфальсифіковану історію становлення української державності.

  • Колаборантка
    Затримання колаборантки в Харкові. Фото: СБУ
  • Колаборантка в суді
    Суд над колаборанткою. Фото: СБУ
1 / 2

В СБУ заявили, що під час звільнення Куп’янська колаборантка поспіхом переїхала до Києва, де оформила статус внутрішньо переміщеної особи. Згодом вона влаштувалася вчителькою інформатики до однієї зі шкіл Дніпровського району столиці.

Зловмисниці загрожує десять років ув'язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, у російському місті Старий Оскол невідомі здійснили замах на колаборанта з України Геннадія Мацегору. Раніше він обіймав посаду міського голови Куп'янська Харківської області.

Раніше мешканку Миколаєва визнали винною в тому, що вона писала та поширювала проросійськи матеріали. У своїх постах жінка підтримувала окупацію частини України та не визнавала її територіальної цілісності.

Україна
Харків
Київ
війна в Україні
СБУ
Колаборант

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування