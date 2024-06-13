На Харківщині СБУ затримала колаборантку, яка раніше співпрацювала із окупантами

Бійці СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

Бійці Служби безпеки України на Харківщині у Куп'янську затримали колаборантку, котра раніше співпрацювала із окупаційною владою у регіоні. Після деокупації жінка переїхала в Київ та влаштувалась там вчителькою.

Про це повідомляє пресслужба СБУ України у Telegram в четвер, 13 червня.

Читайте також:

Затримання колаборантки з Харківщини

"Служба безпеки викрила ще одну колаборантку, яка співпрацювала з рф у період окупації Куп’янська на Харківщині. Після звільнення міста вона переїхала в Київ, де переховувалася під виглядом переселенки та вчителя в місцевій школі", — повідомили в СБУ.

Допис СБУ в Telegram

Як повідомили у спецслужбі, до окупації Куп'янська жінка очолювала Центр професійного розвитку педагогічних працівників Куп’янської міськради. Після того, як росіяни окупували райцентр, жінка продовжила працювати в установі та співпрацювала з окупаційною владою.

"Перебуваючи на "посаді", колаборантка займалась розробкою кремлівських "методичок" для вчителів місцевих шкіл. У брошурах фігурантка вимагала від педагогів повністю перейти на російські "стандарти" освіти", — заявили в СБУ.

Колаборантка виправдовувала військові злочини РФ, а також пояснювала учням сфальсифіковану історію становлення української державності.

Затримання колаборантки в Харкові. Фото: СБУ

Суд над колаборанткою. Фото: СБУ 1 / 2

В СБУ заявили, що під час звільнення Куп’янська колаборантка поспіхом переїхала до Києва, де оформила статус внутрішньо переміщеної особи. Згодом вона влаштувалася вчителькою інформатики до однієї зі шкіл Дніпровського району столиці.

Зловмисниці загрожує десять років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у російському місті Старий Оскол невідомі здійснили замах на колаборанта з України Геннадія Мацегору. Раніше він обіймав посаду міського голови Куп'янська Харківської області.

Раніше мешканку Миколаєва визнали винною в тому, що вона писала та поширювала проросійськи матеріали. У своїх постах жінка підтримувала окупацію частини України та не визнавала її територіальної цілісності.