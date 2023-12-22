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В Харькове задержали мошенника, который за деньги обещал вернуть военного из плена

22 декабря 2023 13:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харькове задержали мошенника, который за деньги обещал вернуть военного из плена
СБУ задержала мошенника. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харькове ликвидировали еще одну мошенническую схему, участники которой выманивали деньги у семей украинских защитников. В частности, военные и полиция разоблачили местного жителя, который выманивал 10 тысяч долларов из жены погибшего воина ВСУ.

Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что злоумышленник придумал мошенническую схему, узнав о том, что военнослужащий погиб в так называемой серой зоне, поэтому его тело еще не передали близким.

Фигурант, выдавая себя за сотрудника СБУ, начал убеждать жену в том, что ее муж находится якобы в плену у российских оккупантов.

"За денежное "вознаграждение" фигурант обещал ей свое содействие в "возвращении" военного домой. Для решения этого вопроса злоумышленник "гарантировал" своей жертве, что внесет фамилию якобы пленного воина в список на "первоочередной" обмен", — говорится в сообщении.

СБУ задержала фигуранта

Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось задержать преступника в момент, когда женщина передавала деньги. В ходе обысков у фигуранта изъяли мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

Мошеннику сообщили о подозрении. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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СБУ задержала мошенника. Фото: СБУ

Напомним, в соцсетях разоблачили очередного афериста, который якобы собирал средства для ВСУ. Он использовал не настоящие свои фото, а известных военных, а для сбора средств на автомобиль — заимствованные снимки.

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