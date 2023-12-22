У Харкові затримали шахрая, який за гроші обіцяв повернути військового з полону
У Харкові ліквідували ще одну шахрайську схему, учасники якої виманювали гроші у сімей українських захисників. Зокрема, військові та поліція викрили місцевого жителя, який видурював 10 тисяч доларів з дружини загиблого воїна ЗСУ.
Про це повідомляє СБУ.
Як працював шахрай
Повідомляється, що зловмисник вигадав шахрайську схему дізнавшись про те, що військовослужбовець загинув у так званій сірій зоні, тому його тіло ще не передали близьким.
Фігурант, видаючи себе за співробітника СБУ, почав переконувати дружину в тому, що її чоловік перебуває нібито в полоні у російських окупантів.
"За грошову "винагороду" фігурант обіцяв їй своє сприяння у "поверненні" військового додому. Для вирішення цього питання зловмисник "гарантував" своїй жертві, що внесе прізвище нібито полоненого воїна до списку на "першочерговий" обмін", — йдеться у повідомленні.
СБУ затримала фігуранта
Співробітникам Служби безпеки України вдалося затримати злочинця у момент, коли жінка передавала гроші. У ході обшуків у фігуранта вилучили мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.
Шахраю повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, у соцмережах викрили чергового афериста, який нібито збирав кошти для ЗСУ. Він використовував не справжні свої фото, а відомих військових, а для збору коштів на автівку — запозичені знімки.
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