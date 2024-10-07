В Харькове задержана агент РФ, которая передавала врагу локации ВСУ

СБУ задержала вражескую осведомительницу в Харькове. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Харькове вражескую осведомительницу, которая передавала противнику локации Сил обороны в городе. Наводчица работает в сфере общественного транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 7 октября.

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По данным СБУ, агент РФ, которую задержали в Харькове, передавала через один из Telegram-каналов локации Сил обороны, расположенные в городе. Речь идет о местах сосредоточения и маршрутах движения украинских защитников, а также местах их временного пребывания.

Задержанная - 44-летняя харьковчанка, которая работает в сфере общественного транспорта.

"Во время выполнения служебных обязанностей женщина скрыто фиксировала время и места, где находились военнослужащие отдельных подразделений Вооруженных Сил Украины. В режиме онлайн она готовила текстовые сообщения с указанием локаций Сил обороны", — рассказали в СБУ.

Злоумышленница передавала закрытые сведения в Telegram-канал, который российские спецслужбы использовали для сбора разведданных о дислокации подразделений ВСУ.

Что грозит задержанной

Подозреваемую задержали по месту жительства, изъят мобильный телефон с доказательствами преступлений.

Злоумышленнице сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности.

Подозреваемая находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала двух агентов ФСБ, наводивших российские ракеты и дроны на регион. По данным СБУ, на Днепропетровщине действовала разветвленная сеть агентов РФ — всего задержаны восемь злоумышленников.

Ранее Новини.LIVE писали, что Служба безопасности Украины задержала агента российского Главного разведывательного управления (ГРУ), который помогал захватчикам прорываться в Покровск. Шпион разведывал позиции украинских защитников.