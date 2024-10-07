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У Харкові затримали жінку, яка передавала ворогу координати локацій ЗСУ

7 жовтня 2024 13:50
Галина Шподарева - редактор
У Харкові затримали агентку РФ, яка передавала ворогу локації ЗСУ
СБУ затримала ворожу інформаторку в Харкові. Фото: СБУ
Галина Шподарева - редактор

Служба безпеки України затримала у Харкові ворожу інформаторку, яка передавала ворогу локації Сил оборони у місті. Навідниця працює у сфері громадського транспорту.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 7 жовтня.

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Затримана агентка РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура

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За даними СБУ, агентка РФ, яку затримали у Харкові, передавала через один із Telegram-каналів локації Сил оборони, розташовані в місті. Йдеться про місця зосередження та маршрути руху українських захисників, а також місця їхнього тимчасового перебування.

Затримана — 44-річна харків'янка, яка працює у сфері громадського транспорту.

"Під час виконання службових обов'язків жінка приховано фіксувала час та місця, де перебували військовослужбовці окремих підрозділів Збройних сил України. У режимі онлайн вона готувала текстові повідомлення із зазначенням локацій Сил оборони", — розповіли в СБУ. 

Зловмисниця передавала закриті відомості у Telegram-канал, який російські спецслужби використовували для збирання розвідданих про дислокацію підрозділів ЗСУ.

Що загрожує затриманій

Підозрювану затримали за місцем проживання, вилучено мобільний телефон із доказами злочинів.

Зловмисниці повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості.

Підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

публікація СБУ
Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Дніпропетровській області Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ, які наводили російські ракети та дрони на регіон. За даними СБУ, на Дніпропетровщині діяла розгалужена мережа агентів РФ — загалом затримано вісім зловмисників. 

Раніше Новини.LIVE писали, що Служба безпеки України затримала агента російського Головного розвідувального управління (ГРУ), який допомагав загарбникам прориватися до Покровська. Шпигун розвідував позиції українських захисників.

СБУ Харків шпигунство прокуратура війна в Україні

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