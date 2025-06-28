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Главная Харьков В Харькове задержан экс-чиновник по подозрению в хищении средств

В Харькове задержан экс-чиновник по подозрению в хищении средств

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 14:48
В Харькове задержали экс-заместителя мэра за хищение миллионов на фортификациях
Задержание фигуранта в Харькове. Фото: Нацполиция
Ключові моменти Задержание экс-заместителя мэра Харькова

Сотрудники Национальной полиции задержали бывшего заместителя мэра Харькова. Его подозревают в хищении миллионов на строительстве защитных фортификаций.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в субботу, 28 июня.

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Задержание экс-заместителя мэра Харькова

Кроме бывшего заместителя мэра Харькова, в деле фигурирует ряд подрядчиков. Завышение стоимости материалов на 30% повлекло убытки государству на сумму 5,4 миллиона гривен.

У Харкові розкрадали бюджетні кошти
Задержание фигуранта в Харькове. Фото: Нацполиция

Это лишь один из случаев, в рамках которого бывший чиновник вместе с четырьмя сообщниками из организованной группировки присвоили бюджетные средства.

У Харкові розкрадали кошти на фортифікації
Задержание фигуранта в Харькове. Фото: Нацполиция
Ексзаступник мера Харкова розкрадав гроші
Задержание фигуранта в Харькове. Фото: Нацполиция

Правоохранители собрали доказательства причастности экс-чиновника и ряда коммерческих структур к хищению денег, выделенных на строительство фортификаций.

Затримання ексчиновника в Харкові 28 червня
Задержание фигуранта в Харькове. Фото: Нацполиция
У Харкові колишній посадовець розкрадав гроші
Задержание фигуранта в Харькове. Фото: Нацполиция

В схеме фигурируют:

  • организатор — экс-заместитель мэра Харькова;
  • основной подрядчик;
  • трое коммерческих структур.

"28 июня полицейские при поддержке отдела силового обеспечения ДВР Нацполиции в Харькове задержали экс-чиновника и четырех сообщников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Фортифікації у Харкові
Фортификации. Фото: Нацполиция

Задержанному экс-чиновнику и сообщникам объявлено подозрения по нескольким статьям УК Украины. Речь идет о создании и участии в преступной организации, а также присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 23 июня подозрение объявили действующему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву.

А 27 июня ВАКС избрал Чернышеву меру пресечения. Речь идет о залоге в размере более 120 миллионов гривен.

война Харьков деньги Нацполиция фортификации
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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