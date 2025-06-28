У Харкові затримали ексзаступника мера за розкрадання мільйонів на фортифікаціях

Затримання фігуранта у Харкові. Фото: Нацполіція

Співробітники Національної поліції затримали колишнього заступника мера Харкова. Його підозрюють в розкраданні мільйонів на будівництві захисних фортифікацій.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у суботу, 28 червня.

Реклама

Читайте також:

Затримання ексзаступника мера Харкова

Крім колишнього заступника мера Харкова, у справі фігурує низка підрядників. Завищення вартості матеріалів на 30% спричинило збитки державі на суму 5,4 мільйона гривень.

Затримання фігуранта у Харкові. Фото: Нацполіція

Це лише один із випадків, у межах якого колишній посадовець разом із чотирма спільниками з організованого угруповання привласнили бюджетні кошти.

Затримання фігуранта у Харкові. Фото: Нацполіція

Затримання фігуранта у Харкові. Фото: Нацполіція

Правоохоронці зібрали докази причетності ексвисокопосадовця та низки комерційних структур до розкрадання грошей, виділених на будівництво фортифікацій.

Затримання фігуранта у Харкові. Фото: Нацполіція

Затримання фігуранта у Харкові. Фото: Нацполіція

У схемі фігурують:

організатор — ексзаступник мера Харкова;

основний підрядник;

троє комерційних структур.

"28 червня поліцейські за підтримки відділу силового забезпечення ДСР Нацполіції у Харкові затримали ексчиновника та чотирьох спільників в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Фортифікації. Фото: Нацполіція

Затриманому ексчиновнику та спільникам оголошено підозри за декількома статтями КК України. Йдеться про створення та участь у злочинній організації, а також привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, 23 червня підозру оголосили чинному віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову.

А 27 червня ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід. Йдеться про заставу у розмірі понад 120 мільйонів гривень.