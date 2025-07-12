Укрзализныця сообщила о задержке поездов в Харькове из-за непогоды

В Харькове задержка поездов — Укрзализныця назвала причины
На Харьковщине руководство Укрзализныци сообщает о задержке движения некоторых поездов. Это произошло, к счастью, не в результате обстрелов российских оккупантов, а из-за непогоды.
Об этом сообщается в Telegram-канале Укрзализныци.
Что известно о задержке поездов на Харьковщине
Железнодорожники информируют, что шквальный ветер и обесточивание в нескольких населенных пунктах влияют на движение поездов в регионе.
Наибольшая задержка, на два с половиной часа, сейчас у рейсов №65/66 Харьков - Умань и №165/166 Харьков — Черкассы.
Поезда таких направлений задерживают на отправление:
- №59/60 Харьков — Одесса;
- №63/64 Харьков — Львов;
- №111/112 Изюм — Львов;
- №113/114 Харьков — Львов.
В Укрзализныце отмечают, что ни один рейс не был отменен, а лишь задержан. Также железнодорожники вывели резервные теплопоезда, чтобы наверстывать отставание от графика.
Также Укрзализныця информирует, что с расписанием задержки поездов дальнего следования и обновления по пригородным рейсам на Харьковщине можно смотреть здесь и здесь.
Ранее сообщалось, что Укрзализныця проведет масштабную оптимизацию. В компании планируют уволить не менее 25% работников.
Напомним, ранее туристка показала новенькие плацкарты "Харьков-Львов". Также узнайте, в какие дни выгоднее всего покупать билеты на поезда Укрзализныци.
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