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Главная Харьков В Харькове задержка поездов — Укрзализныця назвала причины

В Харькове задержка поездов — Укрзализныця назвала причины

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 23:30
Укрзализныця сообщила о задержке поездов в Харькове из-за непогоды
Вокзал в Харькове. Иллюстративное фото: УНИАН

На Харьковщине руководство Укрзализныци сообщает о задержке движения некоторых поездов. Это произошло, к счастью, не в результате обстрелов российских оккупантов, а из-за непогоды.

Об этом сообщается в Telegram-канале Укрзализныци.

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Сообщение Укрзализныця. Фото: Скриншот

Железнодорожники информируют, что шквальный ветер и обесточивание в нескольких населенных пунктах влияют на движение поездов в регионе.

Наибольшая задержка, на два с половиной часа, сейчас у рейсов №65/66 Харьков - Умань и №165/166 Харьков — Черкассы.

Поезда таких направлений задерживают на отправление:

  • №59/60 Харьков — Одесса;
  • №63/64 Харьков — Львов;
  • №111/112 Изюм — Львов;
  • №113/114 Харьков — Львов.

В Укрзализныце отмечают, что ни один рейс не был отменен, а лишь задержан. Также железнодорожники вывели резервные теплопоезда, чтобы наверстывать отставание от графика.

Также Укрзализныця информирует, что с расписанием задержки поездов дальнего следования и обновления по пригородным рейсам на Харьковщине можно смотреть здесь и здесь.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця проведет масштабную оптимизацию. В компании планируют уволить не менее 25% работников.

Напомним, ранее туристка показала новенькие плацкарты "Харьков-Львов". Также узнайте, в какие дни выгоднее всего покупать билеты на поезда Укрзализныци.

Укрзализныця Харьков непогода поезд перевозки пассажиры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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