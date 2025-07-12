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Головна Харків У Харкові затримка потягів — Укрзалізниця назвала час та причини

У Харкові затримка потягів — Укрзалізниця назвала час та причини

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 23:30
Укрзалізниця повідомила про затримку потягів у Харкові через негоду
Вокзал у Харкові. Ілюстративне фото: УНІАН

На Харківщині керівництво Укрзалізниці повідомляє про затримку руху деяких потягів. Це сталось, на щастя, не в результаті обстрілів російських окупантів, а через негоду.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Укрзалізниці.

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Повідомлення Укрзалізниця. Фото: Скриншот

Залізничники інформують, що шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах впливають на рух поїздів у регіоні.

Найбільша затримка, на дві з половиною години, наразі у рейсів №65/66 Харків — Умань та №165/166 Харків — Черкаси.

Потяги таких напрямків затримують на відправлення:

  • №59/60 Харків — Одеса; 
  • №63/64 Харків — Львів;
  • №111/112 Ізюм — Львів;
  • №113/114 Харків — Львів.

В Укрзалізниці наголошують, що жодного рейса не було скасовано, а лише затримано. Також залізничники вивели резервні теплотяги, щоб надолужувати відставання від графіка.

Також Укрзалізниця інформує, що з розкладом затримки поїздів далекого сполучення та оновлення щодо приміських рейсів на Харківщині можна дивитися тут та тут

Раніше повідомлялось, що Укрзалізниця проведе масштабну оптимізацію. В компанії планують звільнити щонайменше 25% працівників.

Нагадаємо, раніше туристка показала новенькі плацкарти "Харків-Львів". Також дізнайтеся, в які дні найвигідніше купувати квитки на поїзди Укрзалізниці. 

Укрзалізниця Харків негода потяг перевезення пасажири
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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