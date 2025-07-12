Укрзалізниця повідомила про затримку потягів у Харкові через негоду

У Харкові затримка потягів — Укрзалізниця назвала час та причини
На Харківщині керівництво Укрзалізниці повідомляє про затримку руху деяких потягів. Це сталось, на щастя, не в результаті обстрілів російських окупантів, а через негоду.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Укрзалізниці.
Що відомо про затримку потягів на Харківщині
Залізничники інформують, що шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах впливають на рух поїздів у регіоні.
Найбільша затримка, на дві з половиною години, наразі у рейсів №65/66 Харків — Умань та №165/166 Харків — Черкаси.
Потяги таких напрямків затримують на відправлення:
- №59/60 Харків — Одеса;
- №63/64 Харків — Львів;
- №111/112 Ізюм — Львів;
- №113/114 Харків — Львів.
В Укрзалізниці наголошують, що жодного рейса не було скасовано, а лише затримано. Також залізничники вивели резервні теплотяги, щоб надолужувати відставання від графіка.
Також Укрзалізниця інформує, що з розкладом затримки поїздів далекого сполучення та оновлення щодо приміських рейсів на Харківщині можна дивитися тут та тут.
Раніше повідомлялось, що Укрзалізниця проведе масштабну оптимізацію. В компанії планують звільнити щонайменше 25% працівників.
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