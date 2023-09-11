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В Харькове заведующий кладбищем незаконно продавал места для захоронения

11 сентября 2023 15:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Харькове заведующий кладбищем незаконно продавал места для захоронения
Обыски у заведующего кладбищем. Фото: t.me/police_kh_region
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Харькове правоохранители задержали заведующего кладбищем за незаконное оформление места для захоронения. За одно место он потребовал 1500 долларов США.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

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Незаконная продажа мест на кладбище в Харькове

Как известно, 42-летний заведующий кладбищем незаконно продавал места на кладбище в Харькове. Правоохранители задержали такого "торговца" и сообщили о подозрении в совершении преступления.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", отметили правоохранители.

задержание мужчины в Харькове
Задержание заведующего кладбищем. Фото: t.me/police_kh_region
задержание мужчины в Харькове
Задержание заведующего кладбищем. Фото: t.me/police_kh_region

Напомним, недавно в Киеве задержали нацгвардейца-изменника, который готовил удары по столичным ТЭЦ.

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