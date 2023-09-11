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У Харкові завідувач кладовища незаконно продавав місця для поховання

11 вересня 2023 15:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Харкові завідувач кладовища незаконно продавав місця для поховання
Обшуки у завідувача кладовища. Фото: t.me/police_kh_region
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Харкові правоохоронці затримали завідувача кладовища за незаконне оформлення місця для поховання. За одне місце він вимагав 1500 доларів США.

Про це повідомили поліції Харківської області. 

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Як відомо, 42-річний завідувач кладовища незаконно продавав місця на кладовищі у Харкові. Правоохоронці затримали такого "торговця" та повідомили про підозру у скоєнні злочину. 

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України", — зазначили правоохоронці. 

затримання чоловіка у Харкові
Затримання завідувача кладовища. Фото: t.me/police_kh_region
затримання чоловіка у Харкові
Затримання завідувача кладовища. Фото: t.me/police_kh_region

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали нацгвардійця-зрадника, який готував удари по столичних ТЕЦ. 

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