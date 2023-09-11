У Харкові завідувач кладовища незаконно продавав місця для поховання
У Харкові правоохоронці затримали завідувача кладовища за незаконне оформлення місця для поховання. За одне місце він вимагав 1500 доларів США.
Про це повідомили поліції Харківської області.
Незаконний продаж місць на кладовищі у Харкові
Як відомо, 42-річний завідувач кладовища незаконно продавав місця на кладовищі у Харкові. Правоохоронці затримали такого "торговця" та повідомили про підозру у скоєнні злочину.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України", — зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали нацгвардійця-зрадника, який готував удари по столичних ТЕЦ.