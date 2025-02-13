Погода в Харькове 14 февраля - ожидается мороз до -6 °C

Зима в Харькове. Иллюстративное фото: Суспільне

В Харькове и области в пятницу, 14 февраля, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Столбики термометров будут колебаться в пределах -6...+1 °C.

Об этом сообщают синоптики Meteoprog.

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Прогноз погоды в Харькове на 14 февраля

Завтра на Харьковщине будет облачно с прояснениями, вечером пройдет небольшой дождь. Ночью и утром температура воздуха ожидается около -6 °C, но будет ощущаться как -7 °C.

Днем воздух прогреется и столбики термометров поднимутся до -2...+1 °C.

Ветер ночью будет юго-западного направления, 1 м/с, утром сменится на южный, 2 м/с. А уже днем снова станет юго-западным, 5-7 м/с. При этом влажность воздуха составит от 51 до 95%.

Скриншот прогноза Meteoprog

Напомним, на Солнце за последние сутки произошло девять вспышек, поэтому метеозависимым стоит быть осторожными.

Также в Укргидрометцентре предупредили об усилении морозов в Украине. Местами температура воздуха упадет до -15 °С.