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У Харкові завтра очікуються сильні морози — прогноз

13 лютого 2025 14:29
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Харкові 14 лютого - очікується мороз до -6 °C
Зима у Харкові. Ілюстративне фото: Суспільне
Світлана Силенко - Редактор

У Харкові та області у п'ятницю, 14 лютого, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах -6...+1 °C.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog.

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Завтра на Харківщині буде хмарно з проясненнями, увечері пройде невеликий дощ. Вночі та вранці температура повітря очікуватиметься близько -6 °C, але відчуватиметься як -7 °C.

Вдень повітря прогріється й стовпчики термометрів підіймуться до -2...+1 °C.

Вітер вночі буде південно-західного напрямку, 1 м/с, вранці зміниться на південний, 2 м/с. А вже вдень знову стане південно-західним, 5-7 м/с.  Водночас вологість повітря становитиме від 51 до 95%.

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Скриншот прогнозу Meteoprog

Нагадаємо, на Сонці за останню добу сталося дев'ять спалахів, тому метеозалежним варто бути обережними.

Також в Укргідрометцентрі попередили про посилення морозів в Україні. Місцями температура повітря впаде до -15 °С.

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