Погода в Харькове 13 июля - ожидается жара до +35 °С

В Харькове завтра будет печь до +35 °С — прогноз погоды
В Харькове и области в воскресенье, 13 июля, прогнозируют переменно-облачную погоду. Столбики термометров в течение дня достигнут +35 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.
Прогноз погоды на Харьковщине на 13 июля
Завтра на Харьковщине будет переменная облачность, в области пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем местами ожидаются шквалы 15-20 м/с, а также град.
Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью +18...+23 °С;
- днем +30...+35 °С.
В Харькове синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу и град, а днем также будут шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с.
Столбики термометров покажут:
- ночью +19...+21 °С;
- днем +31...+33 °С.
Напомним, на выходных ряд областей накроет непогода — будет дождь и похолодание.
А на юго-востоке ожидается аномальная жара до +38 °C.
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