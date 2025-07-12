Погода в Харькове 13 июля - ожидается жара до +35 °С

Люди возле фонтана. Иллюстративное фото: Суспільне Харків

В Харькове и области в воскресенье, 13 июля, прогнозируют переменно-облачную погоду. Столбики термометров в течение дня достигнут +35 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Прогноз погоды на Харьковщине на 13 июля

Завтра на Харьковщине будет переменная облачность, в области пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем местами ожидаются шквалы 15-20 м/с, а также град.

Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +18...+23 °С;

днем +30...+35 °С.

В Харькове синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу и град, а днем также будут шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с.

Столбики термометров покажут:

ночью +19...+21 °С;

днем +31...+33 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Напомним, на выходных ряд областей накроет непогода — будет дождь и похолодание.

А на юго-востоке ожидается аномальная жара до +38 °C.