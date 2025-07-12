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В Харькове завтра будет печь до +35 °С — прогноз погоды

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 13:41
Погода в Харькове 13 июля - ожидается жара до +35 °С
Люди возле фонтана. Иллюстративное фото: Суспільне Харків

В Харькове и области в воскресенье, 13 июля, прогнозируют переменно-облачную погоду. Столбики термометров в течение дня достигнут +35 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Прогноз погоды на Харьковщине на 13 июля

Завтра на Харьковщине будет переменная облачность, в области пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем местами ожидаются шквалы 15-20 м/с, а также град.
Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:

  • ночью +18...+23 °С;
  • днем +30...+35 °С.

В Харькове синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу и град, а днем также будут шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с.

Столбики термометров покажут:

  • ночью +19...+21 °С;
  • днем +31...+33 °С.
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Скриншот поста РЦГМ

Напомним, на выходных ряд областей накроет непогода — будет дождь и похолодание.

А на юго-востоке ожидается аномальная жара до +38 °C.

погода Харьков лето Харьковская область синоптик прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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