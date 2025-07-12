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Головна Харків У Харкові завтра пектиме до +35 °С — прогноз погоди

У Харкові завтра пектиме до +35 °С — прогноз погоди

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Дата публікації: 12 липня 2025 13:41
Погода у Харкові 13 липня - очікується спека до до +35 °С
Люди біля фонтану. Ілюстративне фото: Суспільне Харків

У Харкові та області у неділю, 13 липня, прогнозують мінливо-хмарну погоду. Стовпчики термометрів протягом дня сягнуть +35 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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Прогноз погоди на Харківщині на 13 липня

Завтра на Харківщині буде мінлива хмарність, в області пройдуть короткочасні дощі та грози. Вдень місцями очікуються шквали 15-20 м/с, а також град. 
Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с.  Температура повітря становитиме:

  • вночі  +18...+23 °С;
  • вдень +30...+35 °С.

У Харкові синоптики прогнозують короткочасний дощ, грозу та град, а вдень також будуть шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с.  

Стовпчики термометрів покажуть:

  • вночі  +19...+21 °С; 
  • вдень +31...+33 °С.
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Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, на вихідних низку областей накриє негода — буде дощити та похолоднішає.

А на південному сході очікується аномальна спека до +38 °C.

погода Харків літо Харківська область синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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