Погода у Харкові 13 липня - очікується спека до до +35 °С

У Харкові завтра пектиме до +35 °С — прогноз погоди
У Харкові та області у неділю, 13 липня, прогнозують мінливо-хмарну погоду. Стовпчики термометрів протягом дня сягнуть +35 °С.
Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.
Прогноз погоди на Харківщині на 13 липня
Завтра на Харківщині буде мінлива хмарність, в області пройдуть короткочасні дощі та грози. Вдень місцями очікуються шквали 15-20 м/с, а також град.
Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:
- вночі +18...+23 °С;
- вдень +30...+35 °С.
У Харкові синоптики прогнозують короткочасний дощ, грозу та град, а вдень також будуть шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів покажуть:
- вночі +19...+21 °С;
- вдень +31...+33 °С.
Нагадаємо, на вихідних низку областей накриє негода — буде дощити та похолоднішає.
А на південному сході очікується аномальна спека до +38 °C.
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