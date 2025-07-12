Погода у Харкові 13 липня - очікується спека до до +35 °С

Люди біля фонтану. Ілюстративне фото: Суспільне Харків

У Харкові та області у неділю, 13 липня, прогнозують мінливо-хмарну погоду. Стовпчики термометрів протягом дня сягнуть +35 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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Прогноз погоди на Харківщині на 13 липня

Завтра на Харківщині буде мінлива хмарність, в області пройдуть короткочасні дощі та грози. Вдень місцями очікуються шквали 15-20 м/с, а також град.

Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі +18...+23 °С;

вдень +30...+35 °С.

У Харкові синоптики прогнозують короткочасний дощ, грозу та град, а вдень також будуть шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть:

вночі +19...+21 °С;

вдень +31...+33 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, на вихідних низку областей накриє негода — буде дощити та похолоднішає.

А на південному сході очікується аномальна спека до +38 °C.