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В Харькове завтра пройдет дождь — прогноз погоды

10 апреля 2025 22:46
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Харькове 11 апреля — ожидаются заморозки и дождь
Люди на улицах Харькова. Иллюстративное фото: ІнфоСіті
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Харькове и области в пятницу, 11 апреля, ожидается холодная погода, местами пройдут дожди. Столбики термометров будут колебаться в пределах -5...+9 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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По данным синоптиков, завтра в течение дня будет переменная облачность. В области ночью не ожидается существенных осадков, а днем пройдут незначительные.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:

  • ночью -5...0 °С;
  • днем +5...+10 °С.

В Харькове днем пройдут небольшие осадки, ветер будет 7-12 м/с, а температура воздуха будет колебаться в пределах -2...0 ночью и +7...+9 °С днем.

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Скриншот поста РЦГМ

Напомним, во Львове предупредили о сильных заморозках и снеге завтра. Днем температура воздуха будет около +2...+7 °С.

А в Киеве ожидаются опасные метеорологические явления. Мороз повредит раноцветущие деревья и растения.

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