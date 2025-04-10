Погода в Харькове 11 апреля — ожидаются заморозки и дождь

В Харькове завтра пройдет дождь — прогноз погоды
В Харькове и области в пятницу, 11 апреля, ожидается холодная погода, местами пройдут дожди. Столбики термометров будут колебаться в пределах -5...+9 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.
Прогноз погоды на Харьковщине 11 апреля
По данным синоптиков, завтра в течение дня будет переменная облачность. В области ночью не ожидается существенных осадков, а днем пройдут незначительные.
Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью -5...0 °С;
- днем +5...+10 °С.
В Харькове днем пройдут небольшие осадки, ветер будет 7-12 м/с, а температура воздуха будет колебаться в пределах -2...0 ночью и +7...+9 °С днем.
Напомним, во Львове предупредили о сильных заморозках и снеге завтра. Днем температура воздуха будет около +2...+7 °С.
А в Киеве ожидаются опасные метеорологические явления. Мороз повредит раноцветущие деревья и растения.
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