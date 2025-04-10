Погода у Харкові 11 квітня — очікуються заморозки та дощ

Люди на вулицях Харкова. Ілюстративне фото: ІнфоСіті

У Харкові та області у п'ятницю, 11 квітня, очікується холодна погода, подекуди пройдуть дощі. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах -5...+9 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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За даними синоптиків, завтра протягом дня буде мінлива хмарність. В області вночі не очікується істотних опадів, а вдень пройдуть незначні.

Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі -5...0 °С;

вдень +5...+10 °С.

У Харкові вдень пройдуть невеликі опади, вітер буде 7-12 м/с, а температура повітря коливатиметься в межах -2...0 вночі та +7...+9 °С вдень.

Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, у Львові попередили про сильні заморозки та сніг завтра. Вдень температура повітря буде близько +2...+7 °С.

А у Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища. Мороз пошкодить раноцвітні дерева і рослини.