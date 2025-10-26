Погода в Харькове 27 октября — синоптики предупреждают о резких изменениях

Люди идут с зонтиками на улице. Фото: Новини.LIVE

Новая неделя для Харькова начнется с изменения погоды. Уже в понедельник, 27 октября, синоптики обещают значительные осадки днем и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Какой будет погода в Харькове 27 октября

Весь день в понедельник в Харькове будет облачно. Ночью возможен небольшой дождь, а вот днем осадки будут значительными.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы — 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °C, днем +10...+12 °C.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 27 октября. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Харьковской области на 27 октября

В Харьковской области прогнозируют также значительный дождь днем и небольшие осадки ночью. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 °C, днем +8...+13 °C.

