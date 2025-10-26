Погода в Харькове 27 октября — синоптики предупреждают о резких изменениях

В Харькове завтра резко изменится погода — чего ждать
Новая неделя для Харькова начнется с изменения погоды. Уже в понедельник, 27 октября, синоптики обещают значительные осадки днем и сильные порывы ветра.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Какой будет погода в Харькове 27 октября
Весь день в понедельник в Харькове будет облачно. Ночью возможен небольшой дождь, а вот днем осадки будут значительными.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы — 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °C, днем +10...+12 °C.
Прогноз погоды в Харьковской области на 27 октября
В Харьковской области прогнозируют также значительный дождь днем и небольшие осадки ночью. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 °C, днем +8...+13 °C.
