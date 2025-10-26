Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове завтра резко изменится погода — чего ждать

В Харькове завтра резко изменится погода — чего ждать

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 14:35
обновлено: 14:44
Погода в Харькове 27 октября — синоптики предупреждают о резких изменениях
Люди идут с зонтиками на улице. Фото: Новини.LIVE

Новая неделя для Харькова начнется с изменения погоды. Уже в понедельник, 27 октября, синоптики обещают значительные осадки днем и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама
Читайте также:

Какой будет погода в Харькове 27 октября

Весь день в понедельник в Харькове будет облачно. Ночью возможен небольшой дождь, а вот днем осадки будут значительными.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы — 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °C, днем +10...+12 °C.

Прогноз погоди у Харкові та області на 26 жовтня
Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 27 октября. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Харьковской области на 27 октября

В Харьковской области прогнозируют также значительный дождь днем и небольшие осадки ночью. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 °C, днем +8...+13 °C.

Напомним, ранее мы писали о том, стоит ли ждать магнитные бури 26 октября. Солнечная активность была умеренной.

Также мы рассказывали о том, где в Украине стоит ждать снега 26 октября. Синоптики предупредили жителей нескольких регионов.

погода Харьков синоптик дождь прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации