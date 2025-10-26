Погода в Харкові 27 жовтня — синоптики попереджають про різкі зміни

Люди йдуть з парасольками на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Новий тиждень для Харкова розпочнеться зі зміни погоди. Вже в понеділок, 27 жовтня, синоптики обіцяють значні опади вдень та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Якою буде погода у Харкові 27 жовтня

Весь день у понеділок в Харкові буде хмарно. Вночі можливий невеликий дощ, а от вдень опади будуть значними.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви — 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °C, вдень +10...+12 °C.

Прогноз погоди в Харкові та Харківській області на 27 жовтня. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Харківській області на 27 жовтня

У Харківській області прогнозують також значний дощ вдень й невеликі опади вночі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 °C, вдень +8...+13 °C.

