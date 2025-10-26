Відео
Україна
У Харкові завтра різко зміниться погода — на що чекати

У Харкові завтра різко зміниться погода — на що чекати

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 14:35
Оновлено: 14:44
Погода в Харкові 27 жовтня — синоптики попереджають про різкі зміни
Люди йдуть з парасольками на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Новий тиждень для Харкова розпочнеться зі зміни погоди. Вже в понеділок, 27 жовтня, синоптики обіцяють значні опади вдень та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Якою буде погода у Харкові 27 жовтня

Весь день у понеділок в Харкові буде хмарно. Вночі можливий невеликий дощ, а от вдень опади будуть значними.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви — 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °C, вдень +10...+12 °C.

Прогноз погоди у Харкові та області на 26 жовтня
Прогноз погоди в Харкові та Харківській області на 27 жовтня. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Харківській області на 27 жовтня

У Харківській області прогнозують також значний дощ вдень й невеликі опади вночі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 °C, вдень +8...+13 °C.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи варто чекати на магнітні бурі 26 жовтня. Сонячна активність була помірною.

Також ми розповідали про те, де в Україні варто чекати на сніг 26 жовтня. Синоптики попередили жителів кількох регіонів.
 

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
