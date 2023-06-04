В Харькове Зеленская открыла памятник детям, которые погибли в результате войны

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Сегодня, 4 июня, в Харькове открыли памятник детям, погибшим в результате широкомасштабной российской агрессии против Украины. В город также приехала первая леди Елена Зеленская.

Об этом сообщает "Суспільне" и Елена Зеленская.

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Памятник детям, погибшим из-за войны

"Сейчас особенно сложно подобрать правильные слова. Очень сложно говорить в такие моменты. Я вспоминаю фото, когда папа держит за руку погибшего на остановке своего сына. Такое невозможно забыть, с этим невозможно смириться", — отметила Зеленская.

Она рассказала, что родители держат своих детей за руку, когда они начинают учиться ходить, когда впервые ведут в детский сад или в школу. По ее словам, самое страшное, что можно представить — когда родители держат за руку погибших детей.

"Сейчас еще одно фото разрывает сердце — фото, на котором несколько дней назад в Киеве возле девочки сидит убитый горем дедушка", — подчеркнула Зеленская.

Первая леди отметила, что 485 детей убила Россия в течение года.

"Мы должны изо всех сил делать так, чтобы вернуть нашим детям спокойствие и уверенность даже посреди войны", — сказала она.

Памятник создал скульптор Михаил Ятченко.

Памятник в Харькове. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Памятник в Харькове. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Открытие памятника в Харькове. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Открытие памятника в Харькове. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Открытие памятника в Харькове. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Открытие памятника в Харькове. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Напомним, в результате полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, погибли 485 детей. Это один из самых страшных подсчетов, которые может вести государство. 4 июня Украина чтит память погибших детей в результате российской агрессии.