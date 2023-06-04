Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове Зеленская открыла памятник детям, которые погибли в результате войны arrow

В Харькове Зеленская открыла памятник детям, которые погибли в результате войны

4 июня 2023 19:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове Зеленская открыла памятник детям, которые погибли в результате войны
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 4 июня, в Харькове открыли памятник детям, погибшим в результате широкомасштабной российской агрессии против Украины. В город также приехала первая леди Елена Зеленская.

Об этом сообщает "Суспільне" и Елена Зеленская.

Читайте также:

Памятник детям, погибшим из-за войны

"Сейчас особенно сложно подобрать правильные слова. Очень сложно говорить в такие моменты. Я вспоминаю фото, когда папа держит за руку погибшего на остановке своего сына. Такое невозможно забыть, с этим невозможно смириться", — отметила Зеленская.

Она рассказала, что родители держат своих детей за руку, когда они начинают учиться ходить, когда впервые ведут в детский сад или в школу. По ее словам, самое страшное, что можно представить — когда родители держат за руку погибших детей.

"Сейчас еще одно фото разрывает сердце — фото, на котором несколько дней назад в Киеве возле девочки сидит убитый горем дедушка", — подчеркнула Зеленская.

Первая леди отметила, что 485 детей убила Россия в течение года.

"Мы должны изо всех сил делать так, чтобы вернуть нашим детям спокойствие и уверенность даже посреди войны", — сказала она.

Памятник создал скульптор Михаил Ятченко.

Открытие памятника в Харькове.
Памятник в Харькове. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine
Открытие памятника в Харькове.
Памятник в Харькове. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine
Открытие памятника в Харькове.
Открытие памятника в Харькове. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine
Открытие памятника в Харькове.
Открытие памятника в Харькове. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine
Открытие памятника в Харькове.
Открытие памятника в Харькове. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine
Открытие памятника в Харькове.
Открытие памятника в Харькове. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Напомним, в результате полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, погибли 485 детей. Это один из самых страшных подсчетов, которые может вести государство. 4 июня Украина чтит память погибших детей в результате российской агрессии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас