У Харкові Зеленська відкрила пам'ятник дітям, які загинули внаслідок війни

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Сьогодні, 4 червня, у Харкові відкрили пам'ятник дітям, які загинули внаслідок широкомасштабної російської агресії проти України. До міста також приїхала перша леді Олена Зеленська.

Про це повідомляє "Суспільне" та Олена Зеленська.

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Пам'ятник дітям, які загинули через війну

"Зараз особливо складно підібрати правильні слова. Дуже складно говорити в такі моменти. Я згадую фото, коли тато тримає за руку загиблого на зупинці свого сина. Таке неможливо забути, з цим неможливо змиритися", — зазначила Зеленська.

Вона розповіла, що батьки тримають своїх дітей за руку, коли вони починають вчитися ходити, коли вперше ведуть до дитячого садочка або до школи. За її словами, найстрашніше, що можна уявити — коли батьки тримають за руку дітей, які загинули.

"Зараз ще одне фото крає серце — фото, на якому кілька днів тому в Києві біля дівчинки сидить вбитий горем дідусь", — наголосила Зеленська.

Перша леді зазначила, що 485 дітей вбила Росія протягом року.

"Ми маємо з усіх сил робити так, щоб повернути нашим дітям спокій і впевненість навіть посеред війни", — сказала вона.

Пам'ятник створив скульптор Михайло Ятченко.

Пам'ятник у Харкові. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Пам'ятник у Харкові. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Відкриття пам'ятника в Харкові. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Відкриття пам'ятника в Харкові. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Відкриття пам'ятника в Харкові. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Відкриття пам'ятника в Харкові. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Нагадаємо, внаслідок повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України, загинули 485 дитини. Це один із найстрашніших підрахунків, який може вести держава. 4 червня Україна вшановує пам'ять загиблих дітей внаслідок російської агресії.