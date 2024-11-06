Кража телефона — в Харькове женщина воспользовалась пьяным состоянием мужчины

В Харькове женщина обворовала пьяного мужчину — что решил суд
В Харькове женщина украла у мужчины телефон, который впоследствии продала за тысячу гривен. Потерпевший был пьян.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на портале Опендатабот.
Детали дела
В материалах суда указано, что поздно вечером женщина находилась на первом этаже многоквартирного дома, где заметила незнакомого ей мужчину, который спал возле лестничной площадки. Подойдя к нему, она увидела, что у него есть мобильный телефон "Samsung A15" стоимостью 5737,50 гривен. Фигурантка решила украсть мобильное устройство.
На суде женщина признала свою вину и объяснила, что она вышла на лестничную площадку, потому что услышала шум. Там она увидела пьяного мужчину, легшего спать прямо в подъезде, и решила взять его телефон, который потом продала за тысячу гривен.
Решение суда
Суд, исследовав материалы дела, признал женщину виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Однако другим решением суд освободил от отбывания назначенного наказания и дал один год испытательного срока.
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