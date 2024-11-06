Крадіжка телефона — у Харкові жінка скористалась п'яним станом чоловіка

Чоловік тримає пляшку алкоголю. Ілюстративне фото: Freepik

У Харкові жінка вкрала у чоловіка телефон, який згодом продала за тисячу гривень. Потерпілий був п'яним.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на порталі Опендатабот.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що пізно ввечері жінка перебувала на першому поверсі багатоквартирного будинку, де помітила незнайомого їй чоловіка, який спав поблизу сходового майданчику. Підійшовши до нього, вона побачила, що він має мобільний телефон "Samsung A15" вартістю 5737,50 гривень. Фігурантка вирішила вкрасти мобільний пристрій.

На суді жінка визнала свою провину та пояснила, що вона вийшла на сходовий майданчик, бо почула шум. Там вона побачила п'яного чоловіка, який ліг спати прямо у під'їзді, і вирішила взяти його телефон, який потім продала за тисячу гривень.

Рішення суду

Суд, дослідивши матеріали справи, визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі.

Проте іншим рішення суд звільнив від відбування призначеного покарання та призначив один рік іспитового строку.

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