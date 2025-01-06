Ощадбанк списал с карты 64 тыс. грн - в Харькове состоялся суд

Карточка "Ощадбанка". Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харькове женщина судилась с "Ощадбанком" из-за списания средств с ее депозитного счета. Она не осуществляла перевод, но в банке отказались возвращать деньги.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

14 марта 2023 года женщина открыла депозит в "Ощадбанке" на сумму 99 тысяч гривен под 11,2% годовых. Срок действия был три месяца, а дальше депозит должен был автоматически продлеваться.

Однако 13 июня без согласия клиента банк списал с ее счета 64 447 гривен. Она обратилась к представителям финансового учреждения и полиции, отметив, что не осуществляла эту операцию и не передавала свои данные посторонним лицам.

В банке заявили, что 13 июня в системе "Ощад 24/7" было отменено автоматическое продление депозита, а 15 июня вся сумма вместе с процентами вернулась на карту — об этом якобы сообщили клиенту в смс. А в тот же день было перечислено 64 тысячи гривен на счет "Таксомбанка". Там отметили, что банк не отвечает за операции через "Ощад 24/7", если для этого были использованы учетные данные клиента.

В то же время вход в систему возможен только по коду, который отправляется на мобильный номер клиента. В банку посоветовали клиенту обратиться к получателю перевода с требованием вернуть средства.

Решение суда

Суд решил, что "Ощадбанк" нарушил права клиентки, списав ее деньги без разрешения. В то же время там не смогли предоставить доказательств для опровержения заявления женщины.

Финансовое учреждение обязали вернуть на счет клиента 64 447 гривен.

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