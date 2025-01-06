Ощадбанк списав з картки 64 тис. грн — у Харкові відбувся суд

Картка "Ощадбанку". Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Харкові жінка судилася з "Ощадбанком" через списання коштів з її депозитного рахунку. Вона не здійснювала переказ, але в банку відмовилися повертати гроші.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

14 березня 2023 року жінка відкрила депозит в "Ощадбанку" на суму 99 тисяч гривень під 11,2% річних. Термін дії був три місяці, а далі депозит мав автоматично продовжуватися.

Однак 13 червня без згоди клієнта банк списав з її рахунку 64 447 гривень. Вона звернулася до представників фінансової установи та поліції, зазначивши, що не здійснювала цю операцію та не передавала свої дані стороннім особам.

У банку заявили, що 13 червня в системі "Ощад 24/7" було скасоване автоматичне продовження депозиту, а 15 червня вся сума разом з відсотками повернулася на картку — про це нібито повідомили клієнту в смс. А в той же день було перераховано 64 тисячі гривень на рахунок "Таксомбанку". Там наголосили, що банк не відповідає за операції через "Ощад 24/7", якщо для цього було використано облікові дані клієнта.

Водночас вхід у систему можливий тільки за кодом, який надсилається на мобільний номер клієнта. У банку порадили клієнту звернутися до отримувача переказу з вимогою повернути кошти.

Рішення суду

Суд вирішив, що "Ощадбанк" порушив права клієнтки, списавши її гроші без дозволу. Водночас там не змогли надати доказів для спростування заяви жінки.

Фінансову установу зобов'язали повернути на рахунок клієнта 64 447 гривень.

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