Жительница Харькова вела в интернете трансляции интимного характера — как ее наказал суд

Женщина с ноутбуком. Фото иллюстративное: shutterstock.com

Жительница Харькова изготавливала и распространяла материалы порнографического характера. Ее привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Киевский районный суд города Харькова принял 11 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в 2020–2021 годах обвиняемая сотрудничала с подпольными "порностудиями". В январе 2021 года она за 63 доллара обнажилась и во время онлайн-трансляции на сайте демонстрировала свои половые органы и имитировала возбуждение.

Решение суда

Обвиняемая во время судебного заседания свою вину не отрицала. Женщина не замужем. Сама воспитывает сына. Судья назначил ей наказание в виде трех лет заключения, но заменил реальный срок на год испытательного.

Напомним, в Киеве вынесли приговор женщине, которая создавала порнографический контент с участием собственной дочери. Жертвой изнасилования стал пятилетний ребенок.

Также мы сообщали, что жительница Ивано-Франковской области прогоняла из дома собственного отца. В течение года она будет находиться под пробационным надзором.