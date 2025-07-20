Жителька Харкова вела в інтернеті трансляції інтимного характеру — як її покарав суд

Жінка з ноутбуком. Фото ілюстративне: shutterstock.com

Жителька Харкова виготовляла й розповсюджувала матеріали порнографічного характеру. Її притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Київський районний суд міста Харкова ухвалив 11 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у 2020–2021 роках обвинувачена співпрацювала з підпільними "порностудіями". У січні 2021 року вона за 63 долари оголилася та під час онлайн-трансляції на сайті демонструвала свої статеві органи та імітувала збудження.

Рішення суду

Обвинувачена під час судового засідання свою провину не заперечувала. Жінка незаміжня. Сама виховує сина. Суддя призначив їй покарання у вигляді трьох років ув'язнення, але замінив реальний термін на рік іспитового.

Нагадаємо, у Києві винесли вирок жінці, яка створювала порнографічний контент за участю власної доньки. Жертвою зґвалтування стала п'ятирічна дитина.

Також ми повідомляли, що жителька Івано-Франківської області проганяла з дому власного батька. Упродовж року вона перебуватиме під пробаційним наглядом.