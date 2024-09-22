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В Харькове женщина украла кошелек с 50 тысячами гривен — что решил суд

22 сентября 2024 21:13
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Харькове женщину приговорили к трем годам за кражу кошелька.
Судебное заседание. Иллюстративное фото: nikvesti
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Харькове женщина украла у незнакомки сумку с кошельком Chanel, в котором находилось 50 тысяч гривен. Суд признал злоумышленницу виновной и назначил три года условного срока

Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что инцидент произошел 14 декабря 2023 года в помещении конференц-зала в здании центра "Беатрис".

Обвиняемая увидела сумку, принадлежавшую потерпевшей. Воспользовавшись тем, что сумка лежит на стуле и за ней никто не наблюдает, злоумышленница вытащила из нее кошелек золотистого цвета торговой марки Chanel.

Эксперты оценили стоимость кошелька в 233 гривен 33 копеек. В нем находилось 50 тысяч гривен наличных денег, которые обвиняемая забрала себе.

Женщина сообщила, что совершила данную кражу из-за затруднительного материального положения, поскольку из-за предыдущих судимостей не могла найти работу. Обвиняемая признала свою вину полностью.

Решение суда

Суд принял во внимание, что женщина имеет несовершеннолетнего ребенка, самостоятельно воспитывающего. На учете врача психиатра женщина также не состоит, но находится с 2014 года на учете КНП ХОР "Областная наркологическая больница" по поводу синдрома зависимости от опиоидов. Она имеет ряд заболеваний, среди которых ВИЧ-инфекция.

Киевский районный суд города Харькова признал женщину виновной в содеянном и назначил три года условного срока.

Напомним, в Харьковской области уроженка города Стрый и его брат работали на Генеральном штабе вооруженных сил Российской Федерации. Они собирали информацию о Силах обороны Украины, за что получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области суд рассматривал дело уклонявшегося от военной службы 34-летнего мужчины. Муж получил повестку, но так и не явился в ТЦК. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы.

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