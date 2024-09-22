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У Харкові жінка вкрала гаманець з 50 тисячами гривень — що вирішив суд

22 вересня 2024 21:13
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Харкові жінку засудили до трьох років за крадіжку гаманця.
Судове засідання. Ілюстративне фото: nikvesti
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Харкові жінка вкрала у незнайомки сумку з гаманцем Chanel, у якому було 50 тисяч гривень. Суд визнав зловмисницю винною і призначив три роки умовного терміну

Про це стало відомо з вироку, який було опубліковано у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що інцидент стався 14 грудня 2023 року в приміщенні конференц-залу в будівлі центру "Беатріс".

Обвинувачена побачила сумку, яка належала потерпілій. Скориставшись тим, що сумка лежить на стільці та за нею ніхто не спостерігає, зловмисниця витягнула з неї гаманець золотистого кольору торгівельної марки Chanel.

Експерти оцінили вартість гаманця у 233 грн 33 копійки. У ньому було 50 тисяч гривень готівки, які обвинувачена забрала собі.

Жінка повідомила, що вчинила цю крадіжку через скрутне матеріальне становище, оскільки через попередні судимості не могла знайти роботу. Обвинувачена визнала свою провину повністю.

Рішення суду

Суд взяв до уваги, що жінка має неповнолітню дитину, яку самостійно виховує. На обліку лікаря психіатра жінка також не перебуває, але знаходиться із 2014 року на обліку КНП ХОР "Обласна наркологічна лікарня" з приводу синдрому залежності від опіоїдів. Вона має низку захворювань, серед яких ВІЛ-інфекція.

Київський районний суд міста Харкова визнав жінку винною у скоєному та призначив три роки умовного терміну.

Нагадаємо, у Харківській області уродженка міста Стрий та її брат працювали на Генеральний штаб збройних сил Російської Федерації. Вони збирали інформацію щодо Сил оборони України, за що отримали по 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькій області суд розглядав справу 34-річного чоловіка, який ухилявся від військової служби. Чоловік отримав повістку, але так і не з'явився до ТЦК. Суд визнав чоловіка винним та засудив його до 3,5 року позбавлення волі.

суд Харків крадіжка Україна судові рішення

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