В Харькове запустили чат-бот для ВПЛ — как получить доступ к сервису

Telegram на смартфоне. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харькове для внутренне переселенных появился чат-бот в Telegram, который интегрирован в городской сервис "Харьков — твой дом". Этот сервис предоставляет широкий спектр информации и услуг.

Об этом сообщил Telegram-канал Digital Kharkiv.

Читайте также:

Чат-бот для ВПЛ в Харькове

Сообщается, чтобы получить доступ к сервису нужно сделать несколько нажатий:

перейдите по ссылке в городской чат "Харьков — твой дом";

в меню выберите раздел "е-Услуги";

далее выберите опцию "Услуги для ВПЛ".

После этого вы можете получить доступ к большему количеству информации и услуг, в частности: