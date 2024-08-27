В Харькове запустили чат-бот для ВПЛ — как получить доступ к сервису

В Харькове появился чат-бот для внутренне перемещенных лиц — какие функции доступны
27 августа 2024 08:38
Telegram на смартфоне. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
В Харькове для внутренне переселенных появился чат-бот в Telegram, который интегрирован в городской сервис "Харьков — твой дом". Этот сервис предоставляет широкий спектр информации и услуг.
Об этом сообщил Telegram-канал Digital Kharkiv.
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Сообщается, чтобы получить доступ к сервису нужно сделать несколько нажатий:
- перейдите по ссылке в городской чат "Харьков — твой дом";
- в меню выберите раздел "е-Услуги";
- далее выберите опцию "Услуги для ВПЛ".
После этого вы можете получить доступ к большему количеству информации и услуг, в частности:
- самые частые вопросы;
- получение статуса и отмена статуса ВПЛ;
- информация о пунктах питания;
- информация о выплатах для ВПЛ;
- услуги для ВПЛ в Пространстве адаптации "Свой";
- возможности системы "Убежище" для поиска жилья.
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