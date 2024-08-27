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У Харкові з'явився чат-бот для внутрішньо переміщених осіб — які функції доступні

27 серпня 2024 08:38
Катерина Османська - Редактор
У Харкові запустили чат-бот для ВПО — як отримати доступ до сервісу
Telegram на смартфоні. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Катерина Османська - Редактор

У Харкові для внутрішньо переселених осіб з'явився чат-бот у Telegram, який інтегрований у міський сервіс "Харків — твій дім". Цей сервіс надає доступ до широкого спектра інформації та послуг. 

Про це повідомив Telegram-канал Digital Kharkiv

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Повідомляється, для того, щоб отримати доступ до сервісу потрібно зробити кілька натискань:

  • перейдіть за посиланням до міського чату "Харків - твій дім";
  • у меню виберіть розділ "є-Послуги";
  • далі оберіть опцію "Послуги для ВПО".

Після цього ви можете отримати доступ до більшої кількості інформації та послуг, зокрема:

  • найчастіші питання;
  • отримання статусу та скасування статусу ВПО;
  • інформація про пункти харчування;
  • інформація про виплати для ВПО;
  • послуги для ВПО в Просторі адаптації "Свій";
  • можливості системи "Прихисток" для пошуку житла.

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