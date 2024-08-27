У Харкові запустили чат-бот для ВПО — як отримати доступ до сервісу

Telegram на смартфоні. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Харкові для внутрішньо переселених осіб з'явився чат-бот у Telegram, який інтегрований у міський сервіс "Харків — твій дім". Цей сервіс надає доступ до широкого спектра інформації та послуг.

Про це повідомив Telegram-канал Digital Kharkiv.

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Повідомляється, для того, щоб отримати доступ до сервісу потрібно зробити кілька натискань:

перейдіть за посиланням до міського чату "Харків - твій дім";

у меню виберіть розділ "є-Послуги";

далі оберіть опцію "Послуги для ВПО".

Після цього ви можете отримати доступ до більшої кількості інформації та послуг, зокрема: