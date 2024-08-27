У Харкові запустили чат-бот для ВПО — як отримати доступ до сервісу

У Харкові з'явився чат-бот для внутрішньо переміщених осіб — які функції доступні
27 серпня 2024 08:38
Telegram на смартфоні. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
У Харкові для внутрішньо переселених осіб з'явився чат-бот у Telegram, який інтегрований у міський сервіс "Харків — твій дім". Цей сервіс надає доступ до широкого спектра інформації та послуг.
Про це повідомив Telegram-канал Digital Kharkiv.
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Повідомляється, для того, щоб отримати доступ до сервісу потрібно зробити кілька натискань:
- перейдіть за посиланням до міського чату "Харків - твій дім";
- у меню виберіть розділ "є-Послуги";
- далі оберіть опцію "Послуги для ВПО".
Після цього ви можете отримати доступ до більшої кількості інформації та послуг, зокрема:
- найчастіші питання;
- отримання статусу та скасування статусу ВПО;
- інформація про пункти харчування;
- інформація про виплати для ВПО;
- послуги для ВПО в Просторі адаптації "Свій";
- можливості системи "Прихисток" для пошуку житла.
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