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В Харькове воры вынесли из квартиры драгоценности почти на 5 млн гривен

6 января 2024 13:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ограбление в Харькове - воры внесли драгоценностей на 5 млн гривен
Ограбление квартиры. Фото: Pexels.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Харькове две мужчин ограбили квартиру и вынесли драгоценностей почти на пять миллионов гривен, впрочем, вскоре они были задержаны. Суд решил содержать под стражей обоих подозреваемых, предоставив им возможность внести залог в размере 908400 гривен.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Согласно предоставленной информации следствия, двое мужчин, 43 и 25 лет, спланировали кражу из квартиры на улице Академика Барабашова. 4 января 2024 года они прибыли по указанному адресу. 

В сообщении указывается, что 25-летний мужчина остался в машине наблюдать за ситуацией, в то время как его 43-летний сообщник проник в квартиру.

Используя специальные инструменты, он открыл входную дверь и украл золотые изделия и деньги в украинской и иностранной валютах, на общую сумму почти в пять млн гривен.

Вскоре злоумышленники были задержаны, а следователь суда Киевского района города Харькова решил содержать под стражей обоих подозреваемых, предоставив им возможность внести залог в размере 908400 гривен.

Ограбление в Харькове
Ограбление в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура
Ограбление в Харькове
Сообщение об ограблении в Харькове. Фото: скриншот

Напомним, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, который  совершил квартирную кражу. Он был задержан сразу после совершения преступления.

Кроме того, в Киеве группа злоумышленников разворовывала квартиры жителей столицы. Известно о меньшей мере шести случаях.

 

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